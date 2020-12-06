رؤية جديد بعد جائحة كورونا في مؤتمر علمي افتراضي دولي

سينظم المؤتمر العلمي الافتراضي الدولي الأول موسوم بـ ” العلوم الإنسانية والاجتماعية ” رؤية جديدة بعد الجائحة ” أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2020 من طرف دار خيال للنشر والترجمة بالشراكة مع كل من مخبر التربية والإبستيمولوجيا المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة بالجزائر العاصمة ومخبر جودة البرامج في التربية الخاصة والتعليم المكيف بجامعة ورقلة ، حيث سيتولى رئاسته الأستاذ هشام قاضي وسيكون تحت إشراف عام للأستاذة الدكتورة قلامين صباح، مع مشاركة فاعلة لأكاديميين وباحثين من مختلف جامعات الوطن كبسكرة ،ورقلة، عين تيموشنت ، عنابة ، سوق أهراس ، معسكر، البليدة ، وجامعة الجزائر 1 و3 والمركز الجامعي بتيبازة وجامعة خميس مليانة بعين الدفلى مع مشاركات عربية من تونس ومصر مع لجنة علمية تضم أسماء جزائرية وعربية وزانة من العراق والمغرب وتونس وليبيا.

البحث عن بدائل ميتودولوجية وإبستيمولوجية جديدة

وسيتم التطرق لجملة من التساؤلات في هذا المؤتمر الدولي الذي يبحث عن البدائل الميتودولوجية والإبستيمولوجية التي يمكن اعتمادها في صياغة معاني ومفاهيم جديدة تتماشى مع القيم الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا في العلوم الاجتماعية والإنسانية وهذا كله لمعرفة ماهي انعكاسات كوفيد 19 على قضايا الفرد والمجتمع؟ ، وهذا ما يستدعي إعادة النظر في آليات البحث وقراءة المشكلات الاجتماعية والنفسية مع انتشار فيروس كورونا المستجد وفرض الحجر الصحي وضعت المناهج والتقنيات البحثية التقليدية أمام مساءلة موضوعية عن مدة فعاليتها في الظروف القاهرة .

تأريخ علمي لكوفيد 19 في كتاب جماعي

كما أن هذه الفعالية العلمية الافتراضية تعتمد على مجموعة من الأهداف والمتمثلة في الوقوف على كيفية تعامل العلوم الإنسانية والاجتماعية مع جائحة كورونا وانعكاساتها على مختلف الأصعدة مع إحياء روح البحث في ظل العزلة والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لدى الباحثين، بالإضافة إلى فتح مجال تبادل الخبرات والتجارب من كل بلدان العالم في إدارة وضعية الجائحة مع التأريخ العلمي لكوفيد 19 من خلال جمع أعمال الملتقى في كتاب جماعي.

مدارسة علمية لتداعيات الجائحة

ويعتمد هذا المؤتمر العلمي الافتراضي الدولي الأول حول “العلوم الإنسانية والاجتماعية رؤية جديدة بعد الجائحة” على 9 محاور : العلم والفلسفة أي قراءة أثناء وبعد جائحة الكوفيد 19 وفيه عواضل وتداعيات الجائحة مدارسة علمية والجائحة بمنظور إبستيمولوجي ، قراءات فلسفية حول الجائحة ، البيوتيقا رؤية جديدة أثناء وبعد الجائحة ، ميلاد المفاهيم المقلوبة التباعد أو الحجر أو ثورة المعاني السجون الناعمة والعدالة السائلة في زمن الجائحة واليومي بمنظور فلسفي في ظل الوباء والفن والأدب الفلسفي في ظل الأوبئة الجائحة والهوية والإيديولوجيا في زمن الكورونا وتغير القيم والرهان الاتيقي في ظل الجائحة ، وتحتوي الفصول الأخرى على علم التاريخ وعلم الاجتماع وعلوم الإعلام والاتصال والعلوم القانونية والأدب المحلي والعالمي والرؤية الجديدة بعد الجائحة.

أسماء أكاديمية وزانة في اللجنة العلمية

وتترأس اللجنة العلمية لهذه الفعالية الدكتورة رحيمة شرقي مع عضوية مجموعة من الأساتذة والدكاترة وهم: قلامين صباح وأم الخير عثماني وبكيري محمد أمين ومبارك أحمد فتاحين موسى ومراوي محمد من جامعة خميس مليانة ، ومن جامعة ورقلة نجد كل من نادية بوضياف وتومي فضيلة و وازي الطاوس وقودة عزيز وعريف عبد الرزاق وصافي محمد وبرابح عمر وين قويدر عاشور وكراش إبراهيم وسامية شعبي قمورة من جامعة ستراسبورغ بفرنسا وأحمد عطار من جامعة تلمسان وجابري دلال وأيمن فريد من جامعة سوق أهراس ،مراد ميلود من جامعة قسنطينة 3 وهوام نسيم من جامعة غراداية ونصيرة لوني من جامعة البويرة ولبنى دياب من جامعة سطيف 02 ،عبد العزيز الظاهري وفاطمة أنهيشم من جامعة محمد الخامس بالمغرب ،حكيمة لعلى من جامعة المحمدية بالمغرب ،عمر ميلاد نصر من جامعة سرت بليبيا ،علي عبد الأمير عباس فهد الخميس من جامعة بابل العراق ودواح أحمد وبن عزوز فطيمة من المركز الجامعي مغنية بتلمسان ، ودباب زهية وطويل فتيحة ونصر الدين مصمودي وعويش فيروز وحيدوسي الوردي وعزيز سامية من جامعة بسكرة وحسن منديل حسن من جامعة بغداد بالعراق وشيكو أمينة من المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة بالجزائر العاصمة وغازي محمد من جامعة بوزريعة، ومريم يحي عيسى من جامعة باتنة وأسماء بن عيسى من جامعة عين تيموشنت وجبالة محمد وبرنو توفيق من جامعة معسكر وغنية بن عبد الله من المركز الجامعي تيبازة وعبيدي فاطمة الزهراء من جامعة عنابة ومبروك مريم من جامعة البليدة وأحمد محمد عبد المنعم عطية من جامعة القاهرة بمصر، وبلغيث بلقاسم بجامعة تونس ولقرع مريم من جامعة الجزائر03 وقني سعدية من جامعة الوادي والدكتورة سلطاوي أم الخير (م ب ع ت ت) والمنصف المحواشي من جامعة صفاقس بتونس ورضوان بلخيري من جامعة تبسة وبوصالحيح حمدان من جامعة الجلفة.

حكيم مالك