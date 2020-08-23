رؤساء 35 دائرة في قلب المدفع

تعيش 35 دائرة بولايات ورقلة ، تمنراست ، أدرار ، وبشار وبدرجة اقل ولاية بسكرة على وقع صفيح ساخن بسبب التأخر غير المبرر في الإفراج على القوائم الاسمية للمستفيدين من 3500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي موجه للفئة الهشة من المجتمع المحلي.

حذر متابعون لملف السكن بالدوائر الكبرى للولايات المذكورة في تصريح لهم مع يومية “الوسط “من مغبة العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن تبعيات التماطل الكبير في الكشف عن الغموض الذي يكتنف مصير حصة 3500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي مخصصة لفئة ذوي الدخل المحدود.

وفي موضوع ذي صلة فقد حمل هؤلاء رؤساء الدوائر مسؤولية التأخر الكبير في ضبط القوائم للمستفيدين من هذه الحصص الموجه لساكنة دوائر ورقلة ، سيدي خويلد ، أنقوسة ، تمنراست ، عين صالح ، أدرار ، تيميمون ، رقان وبشار ناهيك عن الدوائر المحسوبة على ولاية بسكرة ،وهو ما أجج الاحتقان في صفوف الساكنة خاصة ما تعلق بأولئك المقصيين من التوزيع السابق.

ومما لا يختلف عليه اثنان بالدوائر المذكورة فإن ملف السكن الاجتماعي تحول لقنبلة موقوتة بسبب تعاطي السلطات العمومية سلبيا مع هذا الملف خاصة في ظل شح الحصص المعنية بالتوزيع مقارنة بالملفات التي فاقت في عدد كبير من الدوائر ثلاثون ألف ملف مرشح للاستفادة.

ومعلوم أن السلطات المركزية قد ألزمت الولاة بتحريك هذا الملف من خلال التسريع من وتيرة أشغال انجاز المشاريع السكنية مقابل الالتزام بالتعليمة الحكومية القاضية بالتوزيع الفوري للسكنات الجاهزة ، وذلك بهدف احتواء غليان الجبهة الاجتماعية المحلية المهددة بالانفجار تزامنا مع بدء الدخول الاجتماعي الجديد.

أحمد بالحاج