ديلور يفتح باب رحيله عن مونبلييه في الميركاتو الشتوي 

ج.ن

فتح الدولي الجزائري أندي ديلور، الباب أمام إمكانية رحيله عن ناديه مونبلييه الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسية، مشيرا أن كل الاحتمالات تبقى واردة خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية، مؤكدا في نفس الوقت، أنه يسعى لمواصلة التألق مع فريقه وقيادته من أجل خوض منافسة قارية الموسم المقبل.

وكشف مهاجم “الخضر” أندي ديلور في تصريحات صحفية عن الاحتمالات الواردة بشأن مستقبله خلال فترة التحويلات الشتوية التي انطلقت الجمعة الماضي، مبرزا طموحه في البقاء على نفس الديناميكية ومواصلة التألق مع مونبولييه وتسجيل الأهداف وقيادته نحو مزيد من الانتصارات، وأضاف يف معرض حديثه: “لست بمدير رياضي ولا برئيس النادي، لكن أعتقد أن الإدارة ستسعى للحفاظ على الجميع، الميركاتو دائما ما يكون معقد وهذا ما يجعل كرة القدم جميلة”، وتابع بشأن مغادرة زميله غاتان لابورد خلال “الميركاتو” الحالي، منوها إلى أنها ستكون خسارة لنادي مونبلييه بالنظر لوزنه في التشكيلة، وقال: “مغادرة لابورد ستكون خسارة كبيرة بالنسبة لنا، لذلك لا أعتقد أنه سيرحل في الميركاتو الشتوي، بالنسبة لي وفي هذه اللحظة بالذات يمكنني القول أنني سأبقى في الفريق، لكن كل شيء وارد في كرة القدم”، قبل أن يختتم كلامه معبرا عن طموحه في قيادة مونبلييه لخوض منافسة أوروبية الموسم المقبل: “أعلم جيدا عن ماذا أتحدث وأنا أقول دائما الحقيقة وفي الوقت الحالي أريد لعب منافسة أوروبية مع مونبلييه”.