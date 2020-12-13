ديلور يشفى من كورونا ويسجل عودة موفقة إلى المنافسة

قاد اللاعب الدولي الجزائري أنديه ديلور فريقه مونبلييه إلى العودة بفوز ثمين من خارج القواعد على حساب مضيفه لانس لحساب الجولة 14 من الدوري الفرنسي، أين فازوا بنتيجة 3-2 في مواجهة تألق فيها مهاجم المنتخب الوطني وقدم خلالها أداء في المستوى، وهو الذي سجل عودته إلى المنافسة بعد الغياب عن صفوف فريقه خلال الفترة الماضية بسبب إصابته مجددا بوباء كورونا جعله يبتعد عن الميادين في الأيام الأخيرة، قبل أن تكون عوته موفقة ونجح على إثرها ناديه في العودة إلى سكة الانتصارات مجددا، حيث ساهم ديلور في الفوز الثمين الذي عاد به رفقاءه من خلال منحه تمريرة حاسمة في اللقاء والتي جاء من خلالها الهدف الأول لفريقه، عندما افتتح زميله مافيدي باب التسجيل بعد ربع ساعة على انطلاق اللقاء قبل ان يعمق مينديز الفارق، لكن أصحاب الأرض نجحوا في التعديل عبر تسجيل ثنائية، قبل أن يمنح لابورد النقاط الثلاث لمونبلييه بتوقيع الهدف الثالث، وشارك ديلور أساسيا حيث خاض التسعين دقيقة كاملة، برهن من خلالها توجده في أفضل فعالية وجاهزية بدنية وفنية من أجل قيادة ناديه في المباريات القادمة.

وتم اختيار ديلور رجل المباراة من طرف صحيفة “ليكيب” الفرنسية على حساب الأداء الكبير الذي قدمه خاصة وأنه لم يتدرب سوى في حصة واحدة قبل موعد المقابلة، إلا أنه انفجر في المباراة وكان في الموعد، واضحى بالتالي ثاني افضل ممرر “بالليغ1” هذا الموسم بعدما رفع غلته إلى خمس تمريرات خلف زميله في النادي لابورد الذي يملك 6 تمريرات، وصرّح المعني أن فريقه أضحى يلعب كمجموعة أفضل من الموسم الذي سبق، وأخذت نتائجه في التحسن بالنظر لقدرتهم على العودة بالفوز من خارج الديار مثلما هو الأمر على ملعبهم، واستطرد أنهم قادرون على إنهاء الموسم ضمن إحدى المراكز المؤهلة إلى لعب المنافسة القارية الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يجب أن يحصل من خلال المواصلة على نفس ريتم اللعب الذي يقدمونه في ظل الاقتراب من إنهاء الشطر الأول من الموسم الجاري.

عيشة ق.