ديلور اول جزائري يفوز بجائزة لاعب الشهر في فرنسا

دخل الدولي الجزائري أندي ديلور، لاعب مونبيليه، تاريخا جديدا للاعبين الجزائريين في الدوري الفرنسي،وذلك بعد التألق الذي ظهر عليه خلال الشهر الماضي.

وقدم ديلور مستويات مميزة مع فريقه الفرنسي خلال الفترة الماضية،مما قاده للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال شهر نوفمبر الماضي.ديلور شارك مع الفريق الفرنسي في 4 مباريات خلال الشهر الماضي، وقاد فريقه للفوز بها جميعا،حيث نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.الجائزة تمثل إنجازا تاريخيا للاعبالمخضرم،حيث بات أول لاعب جزائري يحصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي على مدار تاريخه.ديلور بات أيضا خامس لاعب عربي ينجح في الحصول على تلك الجائزة، بعد المغاربة كريم آيت فانا خلا شهر جانفي 2010″، يونس بلهندة “نوفمبر 2011″، سفيان بوفال “أفريل 2016″، والتونسي وهبي الخزري “نوفمبر 2018”.يُذكر أن ديلور استعاد أفضل مستوياته خلال الموسم الحالي، بعدما انتقل للعب في مركز المهاجم الصريح، بعدما كان يلعب في مركز الجناح خلال الموسم الماضي.وشارك صاحب الـ29 عاما في 15 مباراة مع مونبيليه منذ بداية الموسم الحالي،نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف وصناعة 6،بمعدل يقترب من الإسهام بهدف في كل مباراة.