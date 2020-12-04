ديربي الغرب في الشلف الإثارة في الساورة والنسر الأسود لاصطياد الرابيد

تستكمل امسية اليوم مباريات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى والتي سوف تشهد احتضان ملعب الشهيد بومرزاق ديربي الغرب الذي يجمع جمعية الشلف والعائد إلى الأضواء وداد تلمسان، هذا الأخير يجد نفسه امام التنقل الثاني على التوالي والذي يقوده لملاقاة جمعية الشلف في مواجهة تبدو صعبة على تشكيلة أبناء “الزيانيين” في ظل اللعب خارج الديار في المقابل فإن التعادل الذي عادوا من الخرجة الصعبة التي قادتهم لملاقاة شباب قسنطينة في الجولة الافتتاحية سوف تنعش اللاعبين معنويا لتكرار السيناريو نفسه والعودة إلى الديار بنتيجة ايجابية، إلا أن تشكيلة “أسود الونشريس” لن تكون سهلة المنال وهي التي تصر على تدارك خسارتها أمام نجم مقرة والتعويض بتحقيق الفوز على ملعبها. في المقابل، ستكون الأنظار موجهة إلى القمة الثانية التي ستكون مدينة بشار معقلا لها عندما يلاقي شبيبة الساورة الجريح اتحاد العاصمة، حيث يعول “نسور الجنوب” على استغلال الوضعية الصعبة التي يتواجد عليها النادي العاصمي من أجل الإطاحة به وتحقيق الفوز على ملعبه، هو الثاني على التوالي عقب الانتصار الثمني الذي عادوا به من تنقل أولمبي المدية، بينما يسعى لاعبو تشكيلة أبناء “سوسطارة” إلى الانتفاضة وتدارك الفترة الصعبة التي يتواجدون عليها على إثر تسجيل هزيمتين على التوالي، ويدركون أن هزيمة أخرى اليوم سوف تدخل الشك في الفريق وتجعلهم يلجون النفق المظلم.

إلى جانب ذلك، يلاقي وفاق سطيف ضيفه سريع غليزان بمعنويات عالية سعيا منه غلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار الذي عاد به في الجولة المنصرمة من العاصمة على حساب الاتحاد المحلي، من جهته، يعول اتحاد بسكرة على استغلال استقباله على ميدانه للجولة الثانية على التوالي للاطاحة بالنصرية وتحقيق الفوز الثاني عقب انتصاره في الجولة المنصرمة أمام شبيبة سكيكدة.

برنامج المباريات

14:00 اتحاد بسكرة / نصر حسين داي

14:00 شبيبة الساورة / اتحاد العاصمة

15:00 وفاق سطيف / سريع غليزان

16:00 جمعية الشلف / وداد تلمسان