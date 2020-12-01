دوما: هدفي المداورة بين اللاعبين وتكوين مجموعة متجانسة

أكد المدرب الفرنسي لشباب بلوزداد فرانك دوما، أنه يعتزم إدخال تغييرات على مستوى التشكيلة من أجل تكوين مجموعة قوية ومتكاملة غداة الفوز على النصر الليبي 2-0 الاحد المنصرم على ملعب 5 جويلية برسم ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الإفريقية، وصرح دوما في مقطع فيديو نشره النادي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: “الهدف الذي أركز عليه واتفقت عليه مع رئيس النادي هو تكوين مجموعة قوية ومتكاملة، سأقوم بتدوير التشكيلة على اساس أنني أمتلك 27 لاعبا، كما أننا نلعب على عدة جبهات لذا نطمح الى تقديم احسن النتائج على جميع الأصعدة وأنا بحاجة للجميع”، وأدخل التقني الفرنسي بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية في المباراة القارية مقارنة بلقاء كأس “السوبر”، وأضاف: “واجهنا فريقا جاء ليدافع والتركيز على الكرات العالية أو الهجمات المرتدة السريعة النادرة، في الشوط الثاني الحظ لم يكن الى جانبنا لأننا كنا قادرين على تسجيل أهداف أخرى”، وفيما يخص لقاء الاياب، المقرر السبت المقبل بمصر لم يخف مدرب الشباب نواياه، وأفاد: “سنذهب الى مصر من أجل الفوز، ندرك جيدا ما ينتظرنا هناك، ومع بداية الموسم لن أرتكز على التشكيلة المثالية، لكن على المجموعة”.

من جهته، عبر المهاجم البينيني مارسولين كوكبو مسجل هدفين خلال مباراتين، عن سعادته لبدايته الموفقة مع حامل لقب البطولة الوطنية، وصرح كوكبو للصفحة الرسمية للشباب “أنا سعيد بما قدمته لحد الآن، سيما تسجيل هدفين وتقديم احسن ما لدي، وهناك زملائي ايضا الى جانبي لمساعدتي في مهمتي، أتمنى أن نتحسن تدريجيا بهدف الذهاب بعيدا في هذه المنافسة، كما أنني تأقلمت سريعا بفضل الطاقم الفني واللاعبين ، فضلا عن دعم الانصار وكأنني في بلدي”، وفي حال التأهل، يواجه نادي “العقيبة” في الدور المقبل، الفائز في اللقاء المزدوج بين الجيش الوطني الرواندي وغور ماهيا الكيني، وتجرى مباراة الذهاب ما بين 22-23 ديسمبر، اما الاياب فقد تقررت يومي 5 أو 6 جانفي 2021.

ق.ر.