دول الفضاء الأوروبي والمعركة الخطأ

د. بن عجمية بوعبد الله أستاذ جامعي وكاتب صحفي

عند كل عملية إرهابية تضرب القارة العجوز (أوروبا) يتصاعد النقاش والجدل بحدة كبيرة وبانخراط الجميع من نخب وإعلام وسياسيين وبرلمانيين في شيطنة الفاعلين وطرح مشكلة الأقليات والمقيمين والضواحي، ويمكن حصر النقاش في العناوين الأساسية التالية والتي لا تخطؤها عين مشاهد:

المتهم الرئيسي دائما حاضر حتى قبل انتهاء التحقيقات أو إعطاء الأدلة وهو ما أصبح يعرف بالإرهاب الإسلامي أو التطرف الاسلاماوي، بل إن في أغلب التفجيرات الإرهابية يقتل الضحية ولا يراه أحد في مشهد أصبح يتكرر بعد كل حدث.

التركيز على الدين الإسلامي دونما بذل للجهد في التفريق بينه وبين الأحداث المعزولة التي قد يقوم بها بعض أتباعه، في حين أن هذا التمييز والتفريق لا يحدث عندما يتسبب يهودي أو مسيحي أو بوذي في أعمال إرهابية والتي تنسحب لشخصه وليس لدينه أو طائفته أو مذهبه أو عرقه.

تجدد النقاش حول المظاهر الإسلامية كالحجاب والنقاب والأكل الحلال في المدارس والمراكز الإسلامية والمساجد والصلاة في الطرقات ونحر الأضاحي في الأعياد، وتنافي ذلك مع مبادئ العلمانية التي تأسست عليها أوروبا في علاقة غير متناسقة وغير طبيعية بين أحداث إرهابية وبين أنماط عيش جالية مقيمة في أوروبا.

لا وجود للطرف الآخر وهو الطرف الضحية أو المتهم الثابت للدفاع عن وجهة النظر المخالفة في الاعلام والبلاتوهات والندوات والمنتديات، حيث يغلب التوجه العام الاتهامي الذي يشيطن الآخر ويثبت عليه دوما التهمة.

تمجيد العلمانية الأوروبية وتحريف معناها الحقيقي الذي ينص على أن الجميع أحرار في نمط الحياة التي يريدون من دين وسلوك وقناعات وأشكال اللباس والأكل والتصرفات شرط أن تتناسب مع القوانين ومبدأ المواطنة، في حين المعنى المسوق حول العلمانية المحرفة هو التضييق على الحريات بالنسبة للجاليات المسلمة فقط.

ركوب اليمين المتطرف دوما لموجة الشيطنة والاتهامات الجاهزة والاحكام المسبقة والذي يخدم توجهاته وقناعاته في طرد المسلمين والأجانب من أوروبا.

إلا أن الملاحظ مؤخرا والذي أعتبره شخصيا تطورا مهما وتصعيدا خطيرا وتحولا عميقا في مجرى الأعمال الإرهابية في أوروبا وتداعياتها المختلفة هو انخراط الحكام الرسميين في الشحن والشيطنة والتدافع ما أزم الأوضاع أكثر وخلق حالة احتقان وغضب وتقسيم للشارع، وهو ما حدث في فرنسا بعد عملية طعن المدرس الفرنسي الذي أعطى دروسا لتلامذته وفيها إساءة للنبي محمد عليه السلام حيث وفي تصريحات استفزازية جدا لملايين المسلمين في العالم وفي أوروبا كذلك يشجع رئيس دولة من المفروض أنه رئيس للجميع من دون استثناء على إعادة رسم ونشر هكذا رسوم بحجة حماية والدفاع عن حرية التعبير التي تعتبر من أسس الجمهورية الفرنسية.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” ذهب بعيدا قبل ذلك في انتقاد الدين الإسلامي والتهجم عليه كونه يعيش أزمة كبيرة في أغلب الدول ذات الغالبية المسلمة، تبعه في ذلك وزير داخليته الذي قال بأن بيع الأكل الحلال لم يعد مقبولا في فرنسا في تدخل سافر واستفزاز غير مسبوق في أمور من المفروض أنها خصوصيات وقناعات لا يمنعها إلا القانون وليس رغبات متطرفة لهذا المسؤول أو ذاك، وهذا يدعونا إلى تسجيل الملاحظات المهمة الآتية:

انخراط الرسميين باسم الدولة والشعب في مهاجمة دين بعينه وجالية بعينها يعتبر توجها جديدا ومخيفا قد تكون له تداعيات خطيرة على المشهد السياسي والاجتماعي والأمني في أوروبا نفسها، على اعتبار أن التحريض والاستفزاز له بالطبيعة ردود أفعال من الضحية والمتهم.

لا أعتقد أن الهجوم على الإسلام هو مجرد حسابات انتخابية أو استقطاب لأصوات من أجل ولاية ثانية في الحالة الفرنسية أو تموقعات سياسية كما حاول البعض تبرير مواقف وتصريحات الساسة الفرنسيين، بل أعتبره شخصيا توجها استراتيجيا للتضييق على الجاليات المسلمة في أوروبا والتي تعتبر قيمة مضافة ومهمة ومؤثرة في كافة المجالات.

لقد أصبح واضحا وجليا تنفذ اليمين المتطرف الذي استطاع أن يخترق مساحات صنع القرار في عديد الدول الأوروبية، فما كان بالأمس خطابا شاذا ومتطرفا ومعزولا أصبح الآن موقفا للدول الرسمية والحكومات المنتخبة ويقال في الإعلام والبيانات والتصريحات الرسمية، وهذا تحول يحسب لليمين المتطرف ويجب أن نتحلى بالشجاعة والموضوعية لقول ذلك لأنه أصبح فعلا حقيقة ماثلة.

ما أزعجني وأقلق الكثيرين أيضا هو انخراط بعض الفعاليات الإسلامية من منظمات واتحادات في تبرير الموقف الرسمي الفرنسي ولم تصدر عنها لا بيانات تنديد ولا احتجاج، بل راحت تهون من الأمر وتسوق المبررات.

صمت الجالية المسلمة المقيمة في أوروبا وهذا متغير لافت ومهم فالمفروض وكحد أدنى التظاهر في الشارع كونه حق مقدس ومكفول في فرنسا لتسجيل موقف ضد هذه الحملة الشعواء والشرسة وغير المسبوقة.

دور اللوبي الصهيوني المتنفذ في فرنسا تحديدا والمتواجد بقوة في الإعلام ملكية وتمويلا وتسويقا كذلك والذي يحاول في كل مرة اغتنام الفرصة لشيطنة المسلمين والتهجم عليهم.

على فرنسا الرسمية وغير الرسمية والرسالة كذلك تنسحب على كل الدول الغربية أن تدرك بأنهم يخضون المعركة الخطأ مع الجهة الخطأ مع الدين الخطأ، فالتطرف ظاهرة كونية وبشرية وإنسانية يعاقب صاحبها ومن يقف خلفه ويدعمه ولا يعاقب دينه أو جاليته أو آخرون فقط لأنهم يشتركون معه الدين أو المنشأ أو الانتماء الحضاري أو اللغوي أو المذهبي، إن الخاسر الأكبر في هذه المعركة والحملة الكبيرة هي أوروبا نفسها التي لن تنعم بالاستقرار والأمن لأن أطرافا عديدة سوف تدخل على خط التصعيد والتأزيم لزعزعة الأوضاع وإذكاء الفتنة بين المسلمين وبين دولهم الرسمية التي يعيشون فيها في أوروبا.

يجب أن يدرك صانع القرار في فرنسا أو غيرها أن الدين الإسلامي هو ثاني أكبر دين في أوروبا كما أن الجالية المسلمة تعد بالملايين ولا يمكن تجاهلهم أو اقصاؤهم أو محاصرتهم، واتضح أوروبا بأن تحتوي المسلمين هناك إيجابيا وأن تساهم في انخراطهم في الشأن العام ببساطة لأنه دينهم يمنعهم من التطرف بل ويدعوهم إلى الإيجابية والمبادرة واحترام الآخر، فلطالما كان المسلمون في البلاد غير الإسلامية ومنذ التاريخ مصدرا للاستقرار والانضباط والايجابية والتميز.

إن مشاكل أوروبا اقتصادية واجتماعية بالأساس وليست مشكلتها مع الإسلام والمسلمين، وإثارة هذه الحرب إنما هو تغطية على الفشل الذريع في عديد الملفات على الصعيد الأوروبي ومحاولة بائسة لتلهية الرأي العام في أوروبا والتي لن تجني منها إلا مزيدا من التوتر والقلق وتمزيق النسيج الاجتماعي الذي لطالما تغنت أوروبا بقوته وتميزه من خلال التسامح والتعايش والحرية والمساواة وتقديس مبدأ المواطنة والعلمانية التي تحمي وتكفل حرية كل فرد مهما كان دينه أو عرقه.

أدعو صادقا الأوروبيين إلى مراجعة هذا التوجه الخطير والاحتكام لصوت العقل والحكمة والاتزان والاعتدال، أما التطرف فلن يزيد الأوضاع إلا تدهورا.