دولور ثاني لاعب حاسم في الدوري الفرنسي

ج.ن

يواصل النجم الجزائري، أندي دولور، التألق في الدوري الفرنسي، فعندما لا يسجل الأهداف فإنه يمنح زملائه تمريرات حاسمة.

وصل ديلور لهدفه السادس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، كما أصبح أكثر لاعب يسجل في المسابقة منذ شهر سبتمبر 2018 بـ 29 هدفاً، بعد نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي (56 هدفاً) ومهاجم ليون موسى ديمبيلي (31 هدفاً).

وبلغة الأرقام فإن الدولي الجزائري ساهم في تسجيل 10 أهداف لفريقه منذ بداية الموسم فقد سجل 6 أهداف ومنح زملائه 4 تمريرات حاسمة.

ويعتبر النجم الجزائري ثاني لاعب حاسم في الدوري الفرنسي، خلف للدولي الفرنسي، كليان مبابي، الذي ساهم في تسجيل 14 هدف للبياسجي.

واحتفت الجماهير الفرنسية على مواقع التوصل الاجتماعي، بالمستوى المميز الذي قدمه أندي ديلور، كما تمت الإشادة كثيراً بالتفاهم الذي يظهره مع زميله الفرنسي، غيتان لابورد، في مباريات هذا الموسم.

كما تم اختيار الدولي الجزائري في التشكيلة المثالية للجولة 11 من الدوري الفرنسي بعد تألقه مع فريقه.