دور المكاتب العربية في تسيير شؤون الأهالي

بقلم الأستاذ: عادل قواسمية، طالب دكتوراه جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة.

من خلال التنظيم الإداري

تعرض المجتمع الجزائري في مطلع القرن 19 لغزو فرنسي عسكري، وقد اتخذت فرنسا في شكلها العام الطابع العسكري خاصة الفترة الأولى من الاحتلال، ثم تطور الأمر إلى تنظيم مؤسسات وهياكل تحت إشراف النظام العسكري سعت في مجملها إلى تثبيت وتدعيم ركائز الاستعمار في الجزائر وتأتي في مقدمة هذه الوسائل ” التنظيم الإداري”، الذي كان لدى الإدارة الفرنسية من الأولويات التي يستوجب إحداثها في الجزائر، خاصة بعد الصعوبات التي واجهتها الإدارة الفرنسية للسيطرة على الجزائريين، سواء في بداية الاحتلال أو أثناء الثورة التحريرية الكبرى 1954، فاستعملت بذلك وسيلتين لطمس الهوية الجزائرية والقضاء على مقومات الشعب الجزائري، وأولى هذه المؤسسات هي ما يعرف بمؤسسة المكاتب العربية أو ما يطلق عليها إدارة شؤون الأهالي حيث تجسد ذلك رسميا في عهد الجنرال بيجو، Bugeaud بإقراره لنظام المكاتب العربية، نظام إداري فعلي مخصص لإدارة الجزائريين، ويشمل شروط وكذا طرق التعامل مع هذا المجتمع الجديد، وكان يشرف على هذه المؤسسة ضباط إداريون تمثلت مهمتهم الرئيسية في إدارة الأهالي واخضاعهم للسلطة الفرنسية اعتمادا على مختلف التشريعات والقوانين والمراسيم التي تفرضها الإدارة المحلية.

فالسلطة الاستعمارية ومنذ احتلالها للجزائر سنة 1830 كانت تهدف في الأساس إلى إلحاق الجزائر بفرنسا وتحقيق سياسة الاندماج، لكنها وجدت نفسها أمام شعب مختلف عن الشعب الفرنسي في العادات والتقاليد، .. فكيف يتعاملون مع سكان هذا الوطن الذي أصبح فرنسيا في نظرهم؟.

1- تعريف المكاتب العربية وظروف نشأتها:

أ‌- تعريف المكتب العربي: هو همزة الوصل بين الجنس الأوروبي الذي استقر في الجزائر منذ 1830، وبين العنصر الأهلي الذي سكن ولا يزال يسكن هذا البلد، وهي المكاتب التي أنشأتها السلطات الاستعمارية من أجل استغلال الأهالي أبشع استغلال ، وإدارة المناطق العربية وجمع المعلومات والضرائب وتسيير مختلف الشؤون الإدارية، ونظرا لأهمية هذه المؤسسة م.ع فقد أنشأت لها وحدات، حيث نجد وحدات للمكاتب العربية من الدرجة الأولى إلى وحدات ثانوية من الدرجة الثانية، وبذلك توسع نشاط هذا المكتب وتحول إلى إدارة محلية للتحكم في السكان ، وكانت صلاحيتها تمتد في الميادين السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية ، ونجد أن المكتب العربي كما وصفه مارسال إمريت: ” بأنه عبارة عن أداة متواضعة، اقتصر فيها بتهيئة غرفة تكفي لاستقبال الزوار والمشتكين، وغرفة أمن محصنة نوافذها من قضبان حديدية، وأقفال متينة، حيث يتم حبس الجناة والمجرمين…” .

وقد عرّفه أبو القاسم سعد الله بقوله: ” المكتب العربي هو عبارة عن بلدية عسكرية فرنسية “، ومهما يكن من أمر فلقد كانت الإستراتيجية الاستعمارية ترمي من وراء تلك المكاتب إلى تحقيق أهداف إستراتيجية كثيرة، أهمها إبقاء الجنس الأهلي على صلة دائمة بالجنس الأوروبي الذي استوطن البلاد .

ظروف إنشاء المكاتب العربية:

الإدارة الفرنسية بالجزائر بدأت عسكرية منذ 1830 واستمرت، بالرغم من أن موقف الإدارة المركزية بباريس لم يكن واضحا، ولم يكن إجماع حول الاحتلال الشامل لكامل التراب الجزائري واردا من البداية، مما انعكس على السياسة الفرنسية في تسيير شؤون الأهالي، وطرح على الساسة الفرنسيين مشكلة الإدارة وجعلها في تغيير مستمر، فكانت هناك محاولات لإدارة الأهالي طيلة الفترة الممتدة من 1830 إلى غاية 1840، وهي الفترة التي تميزت بمرحلتين أولهما مرحلة التردد (1830-1834) وثانيهما مرحلة الاحتلال الضيق (1830-1834)، عرفت بالتردد لأن القادة الفرنسيين لم يكونوا على دراية بما يفعلونه بالجزائر، هل سيواصلون الاحتلال أم يسلمونها إلى بعض الأعيان الجزائريين، وانتهى الأمر بقرار اللجنة الإفريقية سنة 1834 والتي أعلنت على أن الجزائر أرض فرنسية، وهنا قسمت الجزائر إلى ولايات (ديبارتمون) يديرها حاكم عام تابع لوزير الحربية في باريس ويساعده مجلس استشاري من كبار الشخصيات المدنية والعسكرية .

وقد اتبعت فرنسا سياسة الاحتلال الجزئي حتى عام 1840، حيث بدأت هذه السياسة تفسح المجال لسياسة الاحتلال الشامل، وكان الحاكم الذي عهد له بتنفيذ هذه السياسة هو الجنرال بوجو Bugeaud ، ولذلك جاء النظام الإداري الذي أخضعت له الجزائر في هذه المرحلة مزيجا بين النظريتين:

– فقد طبق في المناطق الساحلية التي يتركز فيها المستوطنون نظام مدني شبيه بذلك المتبع في فرنسا.

– وطبق في المناطق الداخلية والجنوبية التي ينعدم فيها المستوطنون حكم عسكري على الجزائريين .

وكنتيجة للمقاومة الشديدة من طرف الجزائريين، ورفضهم التعاون مع المحتل، فقد حاولت السلطات الاستعمارية خلق هيئة أو مجال للتواصل مع الجزائريين حتى يتسنى لهم السيطرة عليهم، وفي البداية سلمت إدارة شؤون الأهالي إلى احد المكاتب التابعة لمكتب القائد العام، وكذلك للقيادات التي احتفظت بألقابها السابقة الآغا.

أول من شغل منصب آغا العرب هو حمدان بن أمين السكة

وقد قامت الإدارة الفرنسية بعد ذلك بإنشاء مكتب خاص بالشؤون العربية، ومن أجل متابعة العلاقات مع القبائل والعشائر المختلفة، وفي سنة 1833 أحدث الدوق دي روفيقو ، فرعا في مكتبه سماه المكتب العربي الذي أصبح فيما بعد يطلق عليه مصلحة الشؤون العربية، أما الذي أسندت إليه مهمة إدارة شؤون الأهالي الجزائريين هو الرقيب لامورسيار، لأنه كان يحسن اللغة العربية، لكنه فشل في مهمته وبمجيء الجنرال برتزان رأى بأنه لا يمكن التأثير على القبائل العربية إلا بواسطة عربي أو مغربي، فوقع اختياره على محي الدين بن مبارك، لكن هذا الأخير سخط على الاستعمار الذي اعتقل أقاربه.

وظلت إدارة شؤون الأهالي تحت اسم مكتب الشؤون العربية، إلى غاية 1837، حيث أعيد تأسيس إدارة الشؤون العربية التي أسندت رئاستها إلى الرائد (بيليسيه) الذي استمر في إدارتها إلى غاية 1839، حيث استقال من منصبه، ومع مجيء الجنرال بيجو حدث هناك تطور في مسألة الإدارة الاستعمارية وقصد بسط سيطرته على كامل القطر الجزائري، وأعيد تأسيس إدارة الشؤون العربية في تاريخ 16/08/1841 وعين الضابط دوماس رئيسا لها، لأنه كان عارفا بالعادات والتقاليد بالجزائر، وقد زود بيجو بمعلومات مهمة أفادته في حربه ضد الأمير عبد القادر، ومنذ ذلك الحين ظلت السلطات الاستعمارية تتخبط في مسألة إدارة الشؤون الأهلية إلى غاية صدور مرســوم وزاري مؤرخ في 1 فيفري 1844، الذي أقر بإنشاء المكاتب العربية بصفة رسمية، وأصبحت من أهم المؤسسات في الإدارة الفرنسية بالجزائر، هذه المكاتب كان يشرف عليها ضابط مستعينين بنائب وبكاتب فرنسي وكاتب جزائري وبمترجم، والمكتب نجد فيه طبيبا وشاوشا ، لتكون همزة وصل بين الأوروبيين الموجودين في الجزائر والسكان الأصليين.

وهي بالتالي كانت تسير من طرف ضباط فرنسيون ذوو سلطة مطلقة مكلفين بالشؤون الحربية، وقاموا بتعيين بعض الجزائريين كجواسيس يتمتعون بامتيازات متعددة منها الإعفاء من الضرائب وأجرة شهرية ثابتة ، كما صدر مرسوم فرنسي في 15 أفريل 1845 يتضمن تقسيم الجزائر من الناحية الإدارية إلى ثلاث مقاطعات هي .

1- أقاليم مدنية: وهي أماكن تقيم فيها الجالية الأوروبية.

2-أقاليم مختلطة: وهي أماكن تسكنها أقلية أوروبية تخضع للحكم المدني، وأكثرية عربية تخضع للحكم العسكري.

3-أقاليم عسكرية: وهي تشمل أغلبية الجزائريين، وهي تخضع للسلطة العسكرية عن طريق المكاتب العربية .

كما صدر مرسوم ديسمبر 1848 يقضي بتقسيم الجزائر إلى منطقتين رئيسيتين:

1-منطقة الجزائر الشمالية: قسمت إلى مقاطعات إدارية، مقسمة بدورها إلى بلديات منتخبة وتخضع للحكم المدني.

2-منطقة الجنوب الجزائرية: وتخضع للحكم العسكري الفرنسي.

فالفرنسيون فيها هم رجال السلطة العسكرية والمسلمون هم أعوان تلك السلطة، ومنذ سنة 1844 اتخذت قرارات وإجراءات كثيرة في مجال دمج المؤسسات الجزائرية داخل المؤسسات الفرنسية، وكانت المداخيل والنفقات عنصرا من عناصر ميزانية الدولة، وبقيت المناطق التي تسمى بالمختلطة أو العربية تسير حسب أساليب مختلفة تفرضها الإدارة العسكرية .

فهذه المكاتب أنشأت لتكون وسيطا بين القيادة الفرنسية والزعماء الأهليين، والدليل على ذلك هو أنه أنشأ في مقاطعة إدارة وفي كل شعبة أو حلقة مكتبا عربيا، والضباط والتراجمة الذين تتألف منهم هذه الإدارات والمكاتب يتكلمون العربية، وهذا ما سهل التآلف مع المجتمع الجزائري والتواصل معهم .

2- تنظيم هياكل المكاتب العربية:

أ-الموظفون: حيث نجد أن المكاتب العربية تحتوي على نوعين من الموظفين فرنسيين وجزائريين.

الموظفون الفرنسيون: بعد وضوح معالم نظام الإدارة الأهلية مع القرار الوزاري الذي اقتضى بأن تكون المكاتب العربية بمثابة الوسيط بين السلطات الفرنسية والأهالي، أصبح من الضروري الاهتمام بالعناصر التي تتولى تسيير وإدارة المهام بهذه المؤسسة، حيث طرحت تساؤلات لدى العسكريين خاصة بيجو حول مسألة اختيار الضباط ، فالمهمة ليست بالسهلة كونها مرتبطة بالهدف الرئيسي وهو الاحتلال الاستيطاني ، وعليه لا بد أن تتوفر شروط أهمها: أن يكون من السلك العسكري، وبالفعل فأغلب الضباط ينتمون إلى مختلف الجيوش، أما الشرط الثاني فلا بد أن يجيدوا اللغة العربية ملمين بعادات وتقاليد السكان وطبائعهم، وقد حث بيجو الضباط على ضرورة تعلم اللغة العربية، ويوجد على رأس كل مكتب عربي عدد من الموظفين العسكريين وعددهم في حدود العشر أشخاص وهم:

رئيس المكتب العربي، وهو ضابط برتبة قائد بمكتب الدرجة الأولى، وضابط بمكتب من الدرجة الثانية يعمل تحت إمرته ،قاضي، قاضي مسلم ومساعديه، سكرتير فرنسي يكون برتبة ضابط صف، عريف أو جندي.، خوجة أو سكرتير أهلي مكلف بالمراسلات العربية ،مترجم ،شاوش ، محضر وعون مكتب، بعض الفرسان، طبيب ملحق بالمكتب.

وقد علا شأن هؤلاء إلى درجة أنهم بمثابة الحكومة ذاتها بالنسبة للأهالي وأصبح رئيس المكتب العربي بمثابة السلطان.

وقد استخدم بيجو مختلف الوسائل لكسب هذه القيادات، حيث تبنى نظام إداري سنة 1844 وهو مبدأ حكم العرب بالعرب، لأنه على قناعة بأن الأهالي لن يخضعوا إلا للسلطة التقليدية، وهكذا سعى بيجو إلى توظيف هذه الزعامات مقابل امتيازات مادية ومعنوية وهذه المناصب هي: (الخليفة، الباشاغا، الآغا، القايد، الشيخ)، وقد أوكل لكل واحد من هذه القيادات مهام يقوم بها، وبفضل هذا الاتجاه احتفظ الفرنسيون بنظام الأمير عبد القادر، واحتفظوا في مقاطعة قسنطينة بنظام الأتراك، وكانت مهمة هؤلاء مشتركة وهي المحافظة على طاعة السكان وجباية الضرائب منهم ومراقبة تحركاتهم .

ب‌- السلم الإداري:

حيث قسمت البلاد إلى وحدات إدارية، كل وحدة تشكل دائرة وكل أربع أو خمس تكون قسمة بها مكتب عربي من الدرجة الأولى، وكل دائرة بها مكتب =من الدرجة الثانية، يضاف إلى ذلك إدارة الشؤون العربية بعاصمة كل مقاطعة، هذه الإدارة كانت مكلفة بتبليغ أوامر الحاكم العام وكذا أوامر الجنرال القائد الأعلى للمقاطعة إلى رؤساء المكاتب الأخرى، كما أنها كانت مطالبة بالتنسيق مع رئيس المكتب السياسي بالجزائر العاصمة وضمان سير المراسلات والتنسيق مع جميع المؤسسات الاستعمارية.

إن الإدارة المباشرة التي كانت المكاتب العربية تهدف إليها قد تطورت بسرعة، لذلك كان الأهالي يميزون ما بين فترتين لإدارة المكاتب العربية مختلفتين تماما، الأولى إلى غاية 1858 ويطلق عليها ” بيرو عرب المخازنية ” وكانت الأحكام فيها تصدر عن موقع عال كما كان عليه في المخزن التركي، أما المرحلة الثانية تبدأ سنة 1958 ويطلقون عليها تسمية ” بيرو عرب الحكام ” وكانت الأحكام تصدر مباشرة على الطريقة الفرنسية.

ومنذ سنة 1853 بدأت الأقاليم المدنية تزداد اتساعا ليخضع عدد كبير من الأهالي للسلطة القضائية المدنية.

أما القسم الثالث: تسمى الأقاليم العربية، والفرنسيون هم رجال السلطة والمسلمون هم أعوان تلك السلطة من قياد وغيرهم .

وهكذا يمكن القول أن: هذا التنظيم السلمي للمكاتب العربية الذي تتمركز الشؤون العربية فيه بالمكتب السياسي في أعلى الهرم بالجزائر العاصمة يتفرع إلى ثلاث إدارات للشؤون العربية، الأولى بالجزائر العاصمة، الثانية بقسنطينة، الثالثة بوهران، ثم تأتي بعد ذلك المكاتب العربية من الدرجة الأولى بالقسمات، فمكاتب الدرجة الثانية بالدوائر وأخيرا بعض الملاحق.

وخلاصة لهذا التنظيم الإداري والعسكري تجدر الإشارة أن كل مكتب من الدرجة الأولى يتولى رئاسته ضابط برتبة نقيب، له نائبان برتبة ملازم، فطبيب فخوجة فشاوش، فبعض الفرسان الصبايحية.