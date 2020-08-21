دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي

بقلم: الوليد فرج

تزامن لقاء ما سمي بقوى الإصلاح الوطني ، الذي ضم ، مجموعة من الأحزاب السياسية ، و النقابات الاجتماعية و نشطاء جمعويين ، وبعد استقبال رئيس الجمهورية لبعض النقباء، عن هذه الندوة ، ظهرت مبادرة على منصة الفيسبوك تروم إلى استقطاب الحركات الجمعوية ، في تكتل بدأت بعض ملامح الجدية تظهر عليه ، تحت محفز نداءات رئيس الجمهورية المتكررة الداعية إلى تفعيل و إعادة بعث فواعل المجتمع المدني ، و تسهيل تأسيسه و نشاطه ، في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الدولة والتي تتسم بكثير من المصاعب الاجتماعية و الاقتصادية و التشنج السياسي ، مع بعض المحاولات السياسية المستمرة لتأسيس مرحلة تحول ديمقراطي ، تحاول الاتكاء على الغضب الشعبي الذي تجسد في الحراك ، فنجح نسبيا في اسقاط رؤوس الفساد في الحكومات السابقة.

ما المجتمع المدني ؟ و ما هو دوره في عملية التحول الديمقراطي ؟

إن التشابك العلائقي ، بين أفراد و فئات المجتمع ، و نشاط منظومة الحقوق المدنية و الإجتماعية ، و حقوق المواطنين و دورهم في الحياة العامة ، وحقهم في النشاط و استغلال الفضاءات مع الموازاة لدور الدولة المحتمل العلني و المستتر و علاقاتها بالهيئات الاجتماعية و المنظمات الشعبية الناشطة داخل المجتمع من خلال أدوار وظيفية تظهر في المجال العام ، كل هذا التداخل و الترابط الوظيفي ، نتجت عنه تركمات مفاهيمة أثارت الكثير من الضباب ، حول مفهوم المجتمع المدني ، واتقاء لهذا التركيم المفاهيمي نسلم جدلا أن المجتمع المدني هو ذلك الكل المركب من الهيئات و التجمعات و المؤسسات والمنظمات والاتحادات المدنية غير الحكومية، المرخص لها بالنشاط من طرف السلطة المختصة ، يحظر عنها ممارسة الفعل السياسي المباشر عدا اذا كانت جمعية سياسية ولا يخرج نشاطها عن أدوار تطوعية اجتماعية وظيفية في المجال العام فهي بمثابة منظمات شعبية تتمتع باستقلال نسبي عن الدولة وقائمة على طواعية العضوية .

إن الملاحظ عن المبادرات السابقة ، يجدها جاءت من طرف فواعل سابقين تأسسوا و نشطوا في ظل النظام السابق ، بل الكثير منهم شاركه و تشارك معه في الحكم ، فكانت أول المهانات فيما سمي ندوة قوى الإصلاح الوطني هي جمع ما لايجمع أخلاقيا و لا سياسيا ، بين النشاط النقابي و السياسي ، فكان أول النشاط هجنة ، مما يجر لسؤال نظري جوهري : أيهما يأتي أولاً الدولة الديمقراطية أم المجتمع المدني، أم – بشكل معكوس – هل تسبق الحركة الاجتماعية الشعبية التي تعد رائدة المجتمع المدني تطوير الدولة من الأوتوقراطية إلى الديمقراطية؟ يفضي هذه السؤال بجميع صيغه إلى الوصول إلى احتمالين ، لا ثالث لهما ، اثبتتهما التجربة الواقعية ، أولهما أن تتبنى عملية التحول الديمقراطي ، نخب من داخل النظام السابق أثناء أزمتة ، تتشكل كقوة مضادة ، تعمل داخل مفاصله ، و تسعى إلى تأزيمه لأجل إسقاط . و الاحتمال الثاني الذي نعيش بعض ملامحه هو نشوء و تشكل موجات جماهيرية منتظمة واقعيا تروم إلى إعادة افتكاك الفضاء العام من يد الحكومة الاتوقراطية ومن ثم يصبح نجاح هذه الحركة الشرط الموضوعي المسبق لوجود قوى اجتماعية طلقة السراح ومنظمة تنظيماً ذاتياً تكون بمثابة النواة الصلبة لمجتمع مدني جمعي.

و مع تدقيق الملاحظة هنا نجد أن العلاقة بين المجتمع المدني و الدولة قد تأخذ علاقة من ثلاثة علاقات ، الدولة في مواجهة المجتمع المدني وفي الغالب ، تكون في طور ضعف الدولة التيوقراطية و مرحلة انتكاسها ، مما يبسط الطريق لنشوء دولة ديموقراطية ، حيث تتسم العلاقة بين الدولة السابقة والمجتمع المدني في هذه المرحلة بالعدوانية ، لاحتكار الدولة لوسائل الإكراه المادي و أدوات النشاط الاجتماعي ، في حين يرتكز نشاط المجتمع المدني بالتشاركية و التطوع ، و العمل الجماعي . في نموذج العلاقة الثاني المتمثل في العلاقة التكاملية يبرز المجتمع المدني في تحقيق المنافع في المساحات التي قصرت الدولة عن إيجاد فاعلية لها فيها أو كانت تفتقر فيها إلى عنصر الكفاءة أما النموذج الثالث ففيه تكمل الدولة المجتمع المدني فيعبر عن ضآلة الدولة وتبعيتها حيث لا تكون الحاجة إليها إلا في المواضع التي لا يكون للمجتمع المدني فيها فعالية .

من المستعصي فصل مركبات الأساسية لعملية التحول الديمقراطي ، باعتبارها عملية اجتماعية تتشابك و تتفاعل فيها عدة مقومات ، و تتداخل فيها إرادات عدة فاعلين ، مشكلة نسيجا معقدا ، و عملية حساسة لا تأتي نتاجها فوريا ، بل تتسم بالمرحلية ، فلها بداية وذروة وناتج نهائي. ويمكننا أن نميز ثلاثة فترات في عملية التحول الديمقراطي: المرحلة أو الطور الابتدائي (الأولي) وفيها يطلق العنان للعمليات الإجتماعية التحويلية للحركة، وتمتاز هذه المرحلة بالقدرة على تحويل النظام القديم إلى نظام اجتماعي جديد. المرحلة الانتقالية وفيها تنتهي وظيفة النظام القديم ويبدأ ظهور النظام الجديد. مرحلة الاستقرار، وفيها يستقر النظام الديمقراطي للحكومة وتكون الملاذ الوحيد لتفاعل المصالح والقيم .

إن الأدوار الوظيفية التي أداها المجتمع المدني في بدايات تشكله في دولة بولندا ، وعلى رأسها معارضته الجذرية للدولة ، من خلال إعادة انتشاره و تنظيم نشاطه ، و نجاحه في استنهاض الإرادة الشعبية للتغيير ، يجعل منه محل اهتمام واسع ، لاسيما بعد نجاحه في التأثير على عدة مجتمعات في المنطقة استلهمت منه كهنغاريا و جمهورية التشيك و سلوفاكيا .

تفرز عملية الانتقال الديمقراطي تقريبا ثلاثة نتائج حتمية ، أولها عملية الاستقطاب و التكتل داخل المجتمع المدني ، حول محور واحد لوحدة الهدف هو مواجهة النظام ، ونلاحظ أن هذه النتيجة حدثت داخل الميادين السيبرانية والفضاءات الافتراضية مشكلة أدوات جديدة للنضال مما صعب بعدها انتقاء القيادة ، ثانيها ، النكوص و الانسحاب الجزئي للحركة الأصلية

(وهي ظاهرة تمت ملاحظتها بشكل مبكر في أمريكا اللاتينية). إن الإنسحاب الجزئي لجزء من الجماهير إلى عالمها الخاص أكد على مستوى ومدى التحرر من الوهم في مسار التغيرات الجذرية التي كانت تحدث. كما أن هذا الإنسحاب قد أشار بوضوح إلى المخاوف من ظهور قواعد إجرائية ليست ذاتية الطابع التغييري. لكن المجموعة الأخرى من الجماهير المحتشدة بقيت في الفضاء العام (بمعنى لم تنسحب إلى الفضاء الخاص) وكان لها أبلغ الأثر في خلق أسس المجتمع المدني. ثالثاً عملية تطوير اساليب وأشكال مؤسساتية لمختلف القوى الاجتماعية والمبادرات المدنية على المستوى المتوسط.

ومن الجدير الاهتمام بملاحظة الأهمية التي تلعبها نسبة جماعة إلى جماعة أخرى في قيام المجتمع المدني. وهو ما يعني ببساطة أنه كلما كانت نسبة مستوى التسريح الاجتماعي كبيرة كلما كان المجتمع المدني ضعيفاً، ويصبح تحول الاتجاهات النفعية المتطابقة مع النظام القديم إلى إتجاهات مدنية محدودة الأثر.

وأثناء فترة الاستقرار (التضامن) يصبح النظام الديمقراطي وإجراءاته – كما يقال هو اللعبة الوحيدة في المدنية.

إن هذا المهاد النظري ، المؤسس على واقع الملاحظة التاريخية لبعض التجارب ، قد يجد مناطق و قواسم مشتركة ، مع واقعنا ، يفاد منها في تفعيل دور المجتمع المدني للوصول إلى تحول ديمقراطي حقيقي و آمان ، بعيدا عن النشاز السابق ، الذي ساعد على تكريس منظومة الفساد.