دور الجامعة في بناء المجتمعات وتنميتها

بقلم الدكتور علالي مختار أستاذ محاضر

بجامعة أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت

يعتبر العنصر البشري أهم العناصر الإستراتيجية في التنمية الاقتصادية ،والاجتماعية لأي مجتمع لذا تسعى كل الدول على اختلاف أنظمتها السياسية والاقتصادية إلى تطويره وتعتبره رأس مال مهم وضرورة تطويره بكل الامكانيات والطرق، معتمدة أساسا على التكوين والتعليم العاليين ؛ لتحقيق مخزون خاص تعتمد عليه كرأس مال بشري يدفعها نحو التنمية الحقيقية .

وإذا حاولنا الولوج في هذا الموضوع لتكوين خزان بشري مؤهل فإننا مجبرين على ذكر ما يواجهه التعليم من تحديات تفرضها عليه مجموعة من التحولات التي يشهدها العالم المعاصر خاصة زمن كورونا الجائحة التي دفعت إلى بروز كفاءات من هذا المخزون لكل دولة وهذا ما تاكد من خلال مشاركة كفاءاتها في ابراز ابداعاتهم لمساعدة الدول في مواجهة الجائحة وهنا برز دور الجامعة في بروز عباقرة من المخزون البشري ، هذا الامر الذي زاد في التنافس بين علماء الأمم بتزايد التكتلات والتحالفات الاستراتيجية رغم تأثيرات الجائحة على كل التعاملات الدولية ، في ظل التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال وحركات التكامل الاقتصادي والاندماج السياسي والتجارة الحرة وغيرها من التحولات في ظل تداعيات وآثار الوباء على كل ذلك ، حيث لزم الأمر رغم ماهو معروف من نتائج كان لابد لها أن تنعكس سلبا أو إيجابا على تطور ونمو التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة ودوره في مواجهة كورونا في كل العالم ، حيث أبرزت الجائحة أنه لا مكانة في العالم إلا للعلم والعلماء في تحقيق بدائل للحفاظ على صحة الشعوب .

رغم أن المؤتمرات والمواثيق السابقة كلها كانت تؤكد ضرورة إقحام الجامعة في سوق الشغل في كل دول العالم ، إلا أن الدول المتخلفة أبعدتها وبقيت بحوثها في أدراج المكتبات ، أما الأمم التي تطورت أخذت بعين الاعتبار الدةر الريادي للجامعة ، ولهذا نجد أن وثيقة “إطار أولويات العمل” التي أصدرها مؤتمر باريس حول التعليم العالي في نهاية الألفية الثانية ، تم التأكيد على أنه يتوجب على مؤسسات التعليم بناء علاقات تكامل مع عالم الشغل، و أكدت العلاقة الحتمية بين التعليم والصناعة والإنتاج واعتبرتها علاقة أساسية وضرورية وتبادلية.

رأس المال البشري

لأن التركيز على رأس المال البشري كعنصر من عناصر النمو الاقتصادي، و الاستثمار فيه ينطلق من التعليم العالي؛ حيث يمكن أن يوفر لسوق العمل ، العمالة الضرورية والتي تكون على قدر كبير من المهارة وبالتالي زيادة الإنتاجية ومواجهة المستجدات .

لهذا وجب ذكر أن التجربة الجزائرية في هذا المجال كانت قائمة على علاقة آلية بين التعليم العالي والعمل، حيث أن سوق العمل كان يعمل على إدماج مخرجات التعليم العالي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالأخص القطاع العام حيث كان يسميه منتوج التكوين خاصة خريجي المدارس والمعاهد العليا ، ولكن مع الكم الهائل من المتخرجين من الجامعات وقلة المؤسسات وترسخ العمل في مؤسسات الدولة على أساس ضمانها للتقاعد وعدم قدرة الادارة العمومية على إستقطاب هذا الكم من المتخرجين أدى الى تفاقم ظاهرة البطالة خاصة في السنوات الأخيرة بالجزائر كما أن المناهج السابقة لم تكن ملائمة مع سوق الشغل ومتطلباته لاسيما بعد فتح مجال الاستثمارات ، لهذا على الجزائر الجزائر أن تسعى ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تكوين أكبر عدد ممكن من حملة الشهادات الجامعية بمراعاة النوعية وامكانية إعادة توجيه المتخرجين البطالين إلى تكوين إضافي يتماشى مع سوق الشغل في حدود إمكانياتها المتوفرة .

الجامعة المنتجة وجاهزية المجتمع :

فرضت الظروف الراهنة على الجامعات العالمية بعد بروز التصنيفات الدولية إلى ضرورة تقديم خدمات نموذجية عملية مباشرة للمجتمع في مختلف مجالات الحياة، كما أن تنافس الأساتذة على إصدارات تتماشى والأفكار الدولية التي تسعى لحل مشكلات المجتمعات وإنمائها وتزويدها بالطاقات البشرية القادرة على خلق البديل الأفضل لاسيما في إطار المنافسة للتعريف بإمكانياتهم للجامعات المصنفة في رأس القوائم الأولى .

كما أن إيديولوجيات التأثير الإيجابي في حركة المجتمع، وتحقيق الاستيعاب الكامـل لمنجزات التطـور التقني الحديثة، من خلال تحسين استغلال الدول للموارد المتاحة لها وتحقيق انتاجية عالية لتحقيق ميزات تنافسية بالأسواق الدولية أصبح عبارة عن تحفيزات للأساتذة الجامعيين لإبراز إمكانياتهم عبر البحوث المنتجة التي تدفع إلى إنشاء مشاريع خالقة للثروة ، ورافعة لمستوى التشغيل .

ذلك أن الجامعة المنتجة هي المؤسسة التعليمية التي يعمل أساتذتها وفق تحفيزات إدارتها وضميرهم الإنساني لتكون أقرب من المجتمع الذي تنشط فيه، ويكون تأثيرها إيجابيا وهذا يكون ببحوث راقية وإدارة متفهمة بعيدة عن الصراعات الهامشية وعلى المناصب النوعية لذلك نتمنى أن يكون تحفيز المناصب النوعية حسب المناصب الادارية واحسن من ذلك ليكون التحفيز مساعدا للأساتذة لأجل المشاركة في التطوير والابتكار، والابداع في مايحتاجه المجتمع إلى جانب ضرورة التفكير والتجسيد لعمليات توسيع برنامج التعليم المستمر والتدريب بالجامعات وفسح المجال للإستفادة من وسائل الدراسات العليا في معالجة مشاكل العمل، واقتراح الحلول المناسبة لها من إمكانيات مادية وتحفيزات معنوية تتماشى والأفكار المنتجة لتشجيع المنافسة الفعالة وذلك بتحفيز الأساتذة المبدعين ليحققوا صفة الجامعة المنتجة لمؤسستهم الجامعية ، ذلك لأن عملها يرتبط إضافة إلى التعليم والبحث، بتأثيرها في المجتمع، لمواكبة كل التغيرات التي تحصل في العالم لتجديد البحوث تماشيا والمستجدات الاقليمية والدولية في شتى المجالات وكورونا أكبر مثال على ذلك .

ويجدر بالذكر على ضرورة تفعيل تأفيراتها بما تعتمد عليه الجامـعة المنتجة في عملـها على مبـدأ المتاجـرة، حيث يتكون سوق عرضها من التكـوين المتخصص، البحـوث، والاستشارات، التي تقـدمها، وتحصل بموجب ذلك على أموال، تستغلها في تمويل نفسها، وإعطاءها صبغة التاجر في ذلك والترخيص لها للتحول في بعض الأعمال الى مؤسسة إقتصادية ، وهذا أهذا بنماذج عالمية نستطيع ذكرها على سبيل المثال حيث توجد ثلاث نماذج متمايزة من الجامعات في العـالم، وهي نماذج مبنية، بالدرجة الأولى، على التوجه الوظيفي للمؤسسـة الجامعية (تعليم، بحث علمي، خدمة المجتمع)، ويمكن تلخيصها بالنماذج التالية :

الاول النموذج الألماني (جامعة البحث العلمي): مطبق في: ألمانيا النمسا، المجر، الدول الإسكندفانية، دول البلطيق. وهدفه: البحث العلمي بالدرجة الأولى الثاني النموذج الأنجليزي (جامعة التكوين) مطبق في: جامعـة أوكسفـورد خاصـة، إيرلندا، سكوتلندا، لكنه في هذين الأخيرين ينجذب نوعا ما نحو النموذج الألماني واللاتيني، وساد كذلك الجامعات الأمريكية الجديدة.

هدفه: تقديم ثقافة عامة وتعليم عالي للطلبة في مجالات الحياة المختلفة وكذا في مجالات المعرفة المجردة وهذا عن طريق ربط الاهتمام بالقيم الثقافية وليس بالقيم العلمية.

الثالث النموذج اللاتيني (جامعة مهنية) مطبق في: فرنسا، بلجيكا إيطاليا، البرتغال، إسبانيا، وإن كانت هذه الأخيرة قد حاولت الجمع بين النماذج الثلاثة.

هدفه: التكوين المهني

إنطلاقا مما سبق لابد أن نسعى بالجزائر أن نحقق الاستثمار في الرأسمال البشري لتحسين نوعيته وزيادة كفاءته، عن طريق التكوين الأساسي والتكوين المستمر والمعارف المكتسبة أثناء العمل وغيرها، لتحقيق إيرادات تفوق تكاليف الاستثمار، وربطها بالتنمية الاقتصادية، بضرورة تكوين العنصـر البشري، ليساهم في تحقيق أهـداف المؤسسات

ولهذا تعتبر الدراسات المتعلقة بقضايا التخلف والتقدم في العالم، أن قوة الجامعة في مدى توفرها على الكفاءات المؤهلة ذات التكوين العالي وتأثيراتها قوية قابلة للتجسيد بسهولة مطلقة والتي تربط النظري بالواقع المعاش وبالتالي تكون أفكارها منطقية وفعالة، والتي بإمكانها رسم السياسة التنموية لأي بلد، والعمل على تنفيذها، يتكاثف الثروة البشرية التي تتوفـر عليها هـذه الدول، باعتبارها ثـروة منتجـة في مختلـف المجـالات، لأن معدلات المردودية في الاستثمارات البشرية، تساوي عادة معدل المردودية في الاستثمارات المادية وهذا ما أبرزه العديد من الخبراء، لأنهم يعتبرون أن العنصر البشري، محرك التنمية و هدفهـا الأساسي ، لهذا كان تركيز غالبيتهم على ضرورة تجديد تكـوينه، ليقدموا المساهمة اللازمة في تحقيق التنمـية تماشيا والمستجدات العالمية ولهذا يرون دور التعليم العالي ركيزة أساسية في إحداث التغيير كونه تعليم متخصص، يضاعف فعالية الأداء لدى الفرد، من خلال تلقينه المعارف المتخصصة والمختلفة.

ولهذا هي مركز تكوين رأس المال البشري للدول المتقدمة ، لأنه القادر على قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلده، ولابد أن يكون مستوى المعرفة لدى الأفراد فيها كبيرا ، ولأنه محـرك التنمية لذلك تبقى الجامـعة هي المسؤولة عن تكويـنه، و بذلك تساهم بشكل رئيسي في نشأة مجتمعات إنسانية راقية.

لهذا يقع على عاتق الجامعة المسؤولية الكبرى في بناء وتطوير المورد البشري، الذي هو صمام الأمان والطاقة المحركة والقوة الدافعة لتطور المجتمع وتقدمه، فالجامعة تقوم بإعداد الرأسمال البشري الفعال علما وروحا وأخلاقا حتى يكون موردا للثروة و مبدعا لتحقيق التنمية.

إن عائد التعليم الجامعي يفوق ما تذكره الاحصائيات والحسابات الاقتصادية، لأنه يساهم في “تكوين رأس المال المجتمعي، ويتحمل مايخلقه من حيوية الفكر، وإنتاج الرأسمال البشري الكفؤ بأكبر فعالية ، لهذا لابد أن تتوفر الجامعات على مقومات تحقيق ذلك، عبر مقومات رئيسة

مقومات انتاج الفرد الفعال بالجامعة

وهي تكاثف مجموعة من المرتكزات لتحقيق فعالية إنتاج الرأسمال البشري في الجامعة، وهي:

الأستاذ الجامعي ( عضو هيئة التدريس ):

الأستاذ الجامعي هو الركيزة الأساسية في التكوين الجامعي، لأنه المشرف المباشر في إيصال المعرفة للطلبة وتلقينهم للمعلومات والمعارف والأفكار، فإدا “كان الطلاب أهم مدخلات الجامعة فإن الأستاذ أهم مقوماتها، فالجامعة تحتاج لنوعية متميزة من هيئة التدريس، في آدائها فوظيفتها إنتاج الرأسمال البشري الكفؤ

مناهج ومقررات الدراسة:

تزويد الرأسمال البشري بمختلف المعارف القادرة على منحه صفتا التميز والابداع، عبر الاستفادة من مقررات ومناهج دراسية جامعية لها ميزات خاصة، تربط بين النظري والتطبيقي، وتمنح للمتكون ما يلزمه من معلومات، وأن تتسم بما يأتي:

* التجدد والتطور.

* الارتباط الوطيد بمتطلبات التنمية الشاملة.

* الاهتمام بالدراسات التطبيقية.

* الاعتماد على مناهج تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التركيبة الذهنية والفكرية لأفراد كل مجتمع.

3. أساليب التدريس:

التكوين في الجامعة يتميز بتعدد أساليبه، فمنها ما يحتاج إلى الحفظ والاستظهار، ومنها ما يحتاج إلى قدرات الخلق والإبداع، ومنها ما يحتاج إلى الممارسة العملية والتجربة الميدانية.

ولهذا تحتاج التنمية الشاملة لأي بلد إلى إطارات كفؤة قادرة على تحمل المسؤوليات وأخذ المبادرة، وهو أمر يستلزم الاعتماد على أساليب حديثة في تزويدهم بالمعارف الضرورية، أساليب تخلق الإحساس بالمسؤولية والقدرة على التحليل والاستقراء، وتنمي روح المشاركة .

التنظيم الإداري للجامعة:

التنظيم داخل الجامعة مرتبط بالوظائف وتوزيعها وتحديد المسؤوليات وبذلك يتم الخضوع للتنظيم الرسمي ، أما التنظيم غير الرسمي هو المبني على مجموع العلاقات الشخصية والتنظيمية غير الرسمية بين الأفراد داخل المؤسسة الجامعية، على غرار علاقة التنظيمات الطلابية مع الادارة ، وعلاقاتهم مع العمال خاصة في مجال التحضير لنشاطات مناسباتية

حيث يعد الإطار التنظيمي والإداري العام بالمؤسسات الجامعية إطار في التنظيم الرسمي وغير الرسمي ويعتمد فيه على التنظيم الأفقي والتنظيم العمودي حسب العلاقات المترابطة والمعقدة أحيانا لاسيما بعد فترات الامتحانات ، حيث أن الدور الأساسي لهاته المؤسسات هو الذي تتم فيه العملية التكوينية في الجامعة وهو عاملا أساسيا ومحددا لفعالية هذه الأخيرة، فمجموع المكونات البشرية والمادية، ومجموع الممارسات التنظيمية التي تتم على مستواها تؤثر بصفة مباشرة على نوعية الرأسمال البشري المنتج ، ولذلك يكون الاختلاف بين هاته المؤسسات من حيث منتوج التكوين بالمدارس والمعاهد العليا ، وبين الجامعات .

ولهذا فإن أهم عوامل نجاح المؤسسة الجامعية هو تكوين الطالب الذي يعتبر الإطار الإداري المتخصص مستقبلا، بطرق مختلفة، وبتكاثف الامكانيات المادية والبشرية في صنع جيل يهتم بتحسين المردودية ورفع الإنتاجية في المؤسسة الجامعية، ومنه باقي قطاعات الدولة والقطاع الخاص لخلق مؤسسات ناجحة لهذا نجد أنه في الدولة الحديثة، تسعى الجامعة لدعم جهازها التنظيمي بإداريين محنكين يتميزون بخصائص وميزات معينة ، لاسيما الإلمام بشؤون التسيير والمعرفة بطبيعة العمل في المعاهد والكليات والمدارس العليا ، مع إكتساب الخبرة الفنية في التسيير المالي والتنظيمي والقدرة على معالجة المشكلات التي تعترض الأساتذة والطلاب بسرعة فائقة تحفز الاسرة الجامعية على العطاء أكثر نظرا للأهمية التي توليها الادارة لمكوناتها، خاصة وأن الجامعات أصبحت تكتظ بالآلاف من الطلاب والأساتذة والعمال، فإن تجديد الجهاز الإداري مع التدريب والرسكلة أصبحا ضرورين كعاملين محفزين لآداء وظيفتهم أكثر مما هو مطلوب منهم ،ولهذا لابد من الاهتمام كذلك بعمل الإداريين بالتعليم العالي،

ولذلك قناعتنا أن كل ما يرتبط بنجاح المؤسسة الجامعية لإمداد المجتمع بالرأسمال البشري الكفؤ وجب بالضرورة توفر مجموعة متناسقة من المقومات والركائز، تتمثل أساسا في: الأستاذ الجامعي، مناهج ومقررات الدراسة، أساليب التدريس والهيكل التنظيمي المرن والفعال.

5– التعليم الجامعي و متطلباب سوق العمل:

كان الهدف الرئيسي وراء إصلاح قطاع التعليم العالي هو تحويل الجامعة الى منصة حقيقية وأساسية للنمو الاقتصادي لكن ما لاحظناه عبر الحكومات المتعاقبة هو اصلاح ظاهري و تهميش حقيقي للتعليم العالي في الجزائر بصفة عامة وانفصاله بشكل كبير عن النشاط الاقتصادي، حيث لم تعد الجامعة قادرة على توفير المخرجات المؤهلة نوعا واللازمة للاقتصاد الوطني ، وأصبح التركيز على الكم من المتخرجين والطلبة في مقاعد الجامعات وتناست الحكومات ضرورة مراعاة النوعية، لكن كان ذلك نتاجا للخلل في قطاع التربية مما حدث في امتحانات البكالوريا ، مما كان له أثر سلبي على تزايد خريجي التعليم العالي دون مؤهلات تطبيقية، بسبب زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم وكذا عدم قدرة الدولة على إحداث تغيير في هذا القطاع بسبب محاولات مهادنة التنظيمات غير الرسمية ومحاولة كسب ودها رغم أن القطاع بحاجة لقرارات صارمة لمصلحة الوطن إلا أن المصالح الشخصية الضيقة ، وتغول بعض التنظيمات في خدمة جهات مجهولة ، حطمت تكوين أجيال المستقبل حيث أصبحت القرارات فيما يخص التعليم العالي سياسية أكثر منها اقتصادية، وشراء للسلم الاجتماعي وبعيدة كل البعد عن العقلانية وأصبحت الجامعة عبارة عن مؤسسة تخضع للقرارات الإدارية التي تأتي من الوزارة دون أن يكون لمدراء الجامعات أو المعاهد أو حتى الأساتذة رأيا في هذه القرارات ، كما أن تزايد عدد التنظيمات الطلابية والنقابات العمالية فاقم في دور التنظيمات غير الرسمية ، فأصبحت المهادنة سيدة الموقف وبالتالي مستقبل الادارات والتسيير أصبح واضحا بأن المستقبل يكون غامضا .

ولهذا نستطيع التأكيد على أن أصل المشكلة هو السياسة السابقة التي انتهجتها الجزائر والمتمثلة في تضخيم مخرجات الجامعة مما فاقم التخلف بإنتاج أكبر عدد من المتعلمين ودمجهم ضمن خطة التنمية دون مراعاة النوعية المطلوبة في سوق الشغل والكفاءات المطلوبة للابداع وكانت السياسة الحالية التي همّشت كل أطوار التعليم ومكوناته ، ولم تهتم بالمعلم في البداية ، ولم تعد تعتبره عنصرا من عناصر النمو، هذا التجاهل حوله الى عائق من عوائق التطور وهو ما أنتج جيلا يصل للجامعة فارغ الوفاظ ، تلك السياسة سبب في كل الأزمات بما فيها الأزمة الاقتصادية التي كانت سببا في تأثر الجامعة وعدم إستطاعتها في تحسين من وضعياتها ووضعيات مكونات الأسرة الجامعية ، في ظل تعالي أصوات التغيير والمطالبة بتحسين وضعية الأساتذة والعمال مقارنة بغيرهم من دول الجوار ، وتعالت المطالبة بخوصصة قطاع الخدمات الجامعية لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلبة ، خاصة بعدما كانت النتائج اصبحت ظاهرة للجميع ، إنطلاقا من عدم قدرة الجامعة على الاندماج في الاقتصاد الوطني رغم أن وظيفتها التقليدية هي التكيف مع محيطها خاصة في ظل التزايد المستمر للطلبة الذين يتحولون للبطالة مباشرة بعد تخرجهم بسبب مركزية القرار بيروقراطية الإدارة وإنهيار الجانب البيداغوجي في معالجة التكوين بالجامعات بسبب تداخل القرار الاداري في تعطيل الطابع العلمي للجامعة، كما أن ضخامة عدد الناجحين في البكالوريا و قلة الهياكل والوسائل نسبة الى اكتظاظ المعاهد والجامعات، و الغياب شبه الكلي للتنسيق بين البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية ، مما ينعكس على نوعية التحصيل العلمي بين النظري والتطبيق ، وهذا ماكان سببا في تدني مردود القطاع التعليمي ، خاصة وأن قدم التجهيزات وكذا نقص الإمكانيات الاختصاصات العلمية والتقنية ، فاقم الوضع رغم الميزانيات الضخمة التي خصصتها الدولة وكانت وجهاتها عشوائية ، ورغم محاولات إنشاء مؤسسات جامعية في غالبية الولايات للقضاء على تمركزها في المدن الكبرى مع بعض التخصصات لنقص الاختلالات العلمية إلا أن ذلك كان له آثار سلبية أخرى ، خاصة في ظل عدم تحديث البرامج العلمية بتغيرها السريع في العالم ، إلا نادرا في بعض الجامعات وحسب ضمير كل أستاذ بسبب قلة الإمكانيات وضعف مداخيلهم ،وهذا مايهبره الكثير أنه تهميش للأساتذة الجامعيين وابتعادهم عن البحث العلمي إجبارا.

6– نظرة الطالب الجامعي لمستقبله كبطال بالجزائر:

رغم سياسات التشغيل التي اعتمدتها الجزائر للحد من ظاهرة البطالة إلا أن هذه الأخيرة تطورت ببطالة حملة الشهادات، بحيث انتشرت البطالة بين الجامعيين بصفة كبيرة وأصبحت ظاهرة مقلقة لدى صناع القرار ، حيث تجاوزت عند الجامعيين نسبة البطالة بالجزائر17% سنة 2018، بعدما كانت تتجاوز 12% سنة 2005 و كانت من قبل في حدود4.4% سنة 1995، بعدما لم تكن تتعدى نسبة 2.8% سنة1989، هذا الارتفاع المستمر هو عبارة عن قوى بشرية لم يكن تكوينها يتماشى ومتطلبات سوق العمل، مما أدى إلى التوقف عن تعيين حملة الشهادات لأن السياسة الخاصة بإنشاء عدد كبير من مناصب العمل في القطاع الحكومي نجم عنه ارتفاع نسبة العمال الأجراء الدائمون في مجمل الوظائف، دون نتائج إيجابية في الوظائف ، كما أن فلسفة الانتقاء الصعب وعامل الخبرة، بتركيز أرباب العمل من الخواص عند طلبهم لأيّ منصب شغل بإخضاع المترشحين لاختبارات ميدانية في التخصص واختبارات ثقافية وحتى نفسية للحصول على أحسن العناصر، حيث في كثير من الأحيان يسهل عليهم إقصاء حملة الشهادات الجامعية لعدم خضوعهم في فترة التعليم العالي لتربصات تطبيقية بالمؤسسات الاقتصادية ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، بل تعدّى إلى أن أغلب أرباب العمل يطلبون الخبرة المهنية، خصوصا في السنوات الأخيرة بعد تحرير التجارة الخارجية ، ممّا زاد من حدة المنافسة بين المؤسسات وبالتالي يكون جليا مصير متخرجي الجامعات الى البطالة، وهذا بسبب غياب إستراتيجية واضحة المعالم التي تربط بين التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة بسوق الشغل، أي علاقة صريحة بين مخرجات التعليم العالي وأحد مدخلات المؤسسات الإنتاجية، فكانت المهمة الأساسية للجامعات إنتاج حاملي الشهادات العليا دون الأخذ بعين الاعتبار التخصصات المطلوبة في سوق الشغل ، وبالتالي كان الأهم هو الكم وليس الكيف و يدفع ثمنها اليوم حامل الشهادة ببقائه بطالا بأتم ماتحمله الكلمة من معنى ، والتي تعد أخطر أنواع البطالة باعتراف الكتاب الاقتصاديين،والباحثين الاجتماعين وحتى أصحاب السلطة والقرار، حيث تتسبب في تخفيض قيمة الشهادة، وعزوف أطفال المدارس عن مواصلة الدراسة ، مما ينتج لنا تعميم الجهل، واللجوء إلى استيراد اليد العاملة المؤهلة من الخارج مستقبلا ، ويتوجه شبابنا الى تكثيف الهجرة وهروب الأدمغة، خاصة وأن المدة التي يستغرقها الفرد في التعليم من بدايته الى التعليم العالي تتطلب تكاليف كثيرة يتحملها الفرد والمجتمع معا وهذه التكاليف يبررها العائد الخاص من وجهة نظر الفرد للحصول على أفضل الوظائف وأحسن أجر، وكذلك العائد الاجتماعي من وجهة نظر المجتمع ويتمثل في الارتفاع بإنتاجية العمالة المؤهلة ككل، وإن عدم التناسق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل قد أدى إلى تراجع عائد هذا التعليم، وهذا نتيجة الحصول على مناصب عمل دون مراعاة التخصصات التعليمية ، مما أدى إلى تزايد أعداد الخريجين

وأصبح خريج الجامعة اليوم غائبا على المجتمع نظرا لأنه لا يشارك بعمل مثمر لا لنفسه ولا لمجتمعه، رغم أنه في الأساس استثمار تم تخصيص الكثير له في سبيل الحصول على عوائد من ميزانيات ضخمة في اطار التعليم المجاني لكن لإنتاج كذلك بدون عوائد على المجتمع وبالتالي هو هدر للمال العام وتحطيم لأجيال كثيرة ، واضاعة لرأس مال بشري كان من الأجدر الاستفادة منه وبما لديه من مخزون علمي في الأماكن المناسبة، مثل ما تسعى كل الدول والمجتمعات ببذل مجهوداتها لاستثمار رأسمالها البشري.

لكن سوء التسيير لهذه الاعتمادات نتيجة انعدام التخطيط المالي والبرمجة العلمية لتوظيف الأموال العامة، خاصة أمام تهافت الإدارات نحو طلب المزيد من الاعتمادات دون أي مرد ودية تذكر.

ان مثل هذه الصعوبات جعلت من الوزارة تتخذ إجراءات حاسمة إزاء ذلك من خلال فتح الجامعات أمام الاستثمار الخاص، عن طريق إبرام عقود وصفقات مع الهيئات العمومية والخاصة، لتقديم خدمات تجارية ربحية بشكل يضمن لها تمويلا مستقبليا. وهو توجه جديد لجأت إليه الحكومة بهدف تقليص نفقات القطاع وذلك بعد أن بلغت نفقات القطاع مبالغ خيالية و أصبحت الدولة عاجزة عن مراقبتها بسبب سوء التسيير والفوضى الكبيرة التي يشهدها القطاع، الذي أوجبت الظروف إبعاده لقطاع الخدمات الجامعية الذي أصبح نقطة سوداء في مسيرته وضرورة خوصصته.

وعلى هذا الأساس يجب تفعيل قطاع التعليم العالي خاصّة أمام التحديات التي يفرضها الواقع الحالي من خلال اتجاه العديد من الدول نحو تحقيق تنمية مستدامة بالقطاع. لإصلاحه عن طريق تطبيق اللّامركزية بالمؤسسات الجامعية.

ولذلك لابد من العمل على ترقية العمل الجامعي من خلال فرض على الأساتذة أثناء التربصات بالخارج بالقيام بنشر ثقافة التعريف بموارد وامكانيات الدولة ، إلى جانب عقد اتفاقيات مع شركات للاستثمار بالولايات التي تقع بها جامعاتهم ، والقيام بمفاوضات لأجل بناء مصانع واستثمارات منتجة ، في أي قطاع فلاحي او صناعي او خدماتي ، كما يجب وضع إستراتيجية فعالة في فرض على الجامعات القيام بأنشطة فعالة بملتقيات وأيام دراسية تتماشى بين النظرية والتطبيق ، إلى جانب قيام مسؤولي الجامعات بعقد اتفاقيات بين مخابر البحث وخلق توأمة بين الجامعات الجزائرية وجامعات أجنبية لها نفس الخصائص أو على الأقل موقعها بالمدن التي بها شركات عالمية تستثمر في معادن وثروات وامكانيات تتوفر عليها المدن التي تقع بها جامعاتنا ، كما يجب أن يكون البحث العلمي فعالا في توجيه الطلبة نحو المؤسسات الاقتصادية لخلق تفاعل بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي.