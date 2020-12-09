دورة تكوينية لتطوير المعارف في مجال الاتصال الرقمي

تنظم المديرية الوطنية لمشروع الحظائر الثقافية الجزائرية حول الدورة التكوينية في الاتصال الرقمي، والمنظمة من 8 إلى 10 ديسمبر 2020، عبر تقنية التحاضر عن بعد (زووم) لفائدة إطاراتها وشركائها المحليين والوطنيين (إطارات وزارة الثقافة والفنون، الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) والتي تدخل في إطار تجسيد استراتيجيتها الاتصالية المترجمة عبر مخطط عمل سنة 2020 .

تهدف هذه الدورة التكوينية لمشروع المحافظة على التنوع البيولوجي ذو الأهمية العالمية و الاستعمال المستدام لخدمات الأنظمة البيئية في الحظائر الثقافية في الجزائر حسب البيان الذي تحصلت يومية” الوسط “على نسخة منه ،إلى تطوير معارف المشاركين في مجال الاتصال الرقمي واكتساب مهارات في الاستخدام الفعّال لتقنيات الاتصال الجديدة بهدف التعريف بشبكة الحظائر الثقافية وترجمة وتثمين التراث البيئي- الثقافي الذي تزخر به علة أوسع نطاق ، و سيدوم برنامج هذه الفعالية ثلاثة أيام فيها جانبين، الأول نظري وهذا لتعرف المشاركون على المفاهيم الأساسية حول تكنولوجيات الاتصال الحديثة، والاتصال الرقمي ومختلف استخداماته في مجال التراث، أما الجانب الثاني “التطبيقي” يتطرق لإعداد استراتيجيات اتصالية رقمية وآليات قياس مدى فاعليتها

والجدير بالذكر، فإن المشروع منذ انطلاقته العلمية عام 2014 نظم 33 دورة تكوينية لفائدة 450 مشارك في مختلف مجالات التراث البيئي – الثقافي، وهذا ما يؤكد الاستثمار الكبير للمديرية الوطنية في تدعيم القدرات لضمان استدامة نتائج المشروع حتى بعد نهايته عام 2022.

حكيم مالك