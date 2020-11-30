دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 عاما.. الجزائر تستهل المنافسة ضد تونس

ج.ن

يواجه المنتخب الجزائري نظيره التونسي في مستهل مشواره بدورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 20 عاما المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم المقررة بموريتانيا 2021.

وحسب عملية القرعة التي أقيمت اليوم الاثنين عن بعد عبر تطبيق “زووم”، ستلتقي الجزائر مع تونس في المباراة المغرب، ثم تلاعب ليبيا ومصر في المواجهتين الثالثة والرابعة على التوالي.

وجاء برنامج الدورة التي تستضيفها تونس من 15 إلى 27 ديسمبر المقبل على النحو الآتي:

15 ديسمبر:

ملعب رادس: تونس-الجزائر

ملعب المنزه: ليبيا- مصر

18 ديسمبر:

ملعب المنزه: الجزائر- المغرب

ملعب رادس: مصر- تونس

21 ديسمبر:

ملعب المنزه: ليبيا- الجزائر

ملعب رادس: المغرب- تونس

24 ديسمبر

ملعب المنزه: الجزائر- مصر

ملعب رادس: المغرب- ليبيا

27 ديسمبر

ملعب رادس: تونس- ليبيا

ملعب المنزه: مصر- المغرب