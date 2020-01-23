دورات خاصة للراغبين في الهجرة إلى كندا .. هذا موعدها وطريقة التسجيل

تنظم سفارة كندا في الجزائر دورة خاصة لصالح “العمال المؤهلين”، الراغبين في الهجرة إلى كندا، في إطار برنامج “الدخول السريع”، يوم الخميس 6 فيفري، في الجزائر العاصمة، بحسب ما أعلنت عنه السفارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

و”الدخول السريع” هو أحد البرامج التي تعتمدها الحكومة الكندية لإغناء سوق العمل الكندي بالمهاجرين أصحاب الكفاءات والخبرات، وهو برنامج مباشر مع الحكومة الكندية ولا يدخل فيه أي وسطاء.

وجاء في بيان السفارة “هل تريد الهجرة إلى كندا؟ برنامج Express Entry هو نظام لإدارة طلبات الهجرة إلى كندا من قِبل أشخاص ذوي خبرة في العمل “، وتابع البيان “إذا كنت تعتقد أنك مؤهل وتهتم بالهجرة إلى كندا، قم بالتسجيل في إحدى الجلسات الإعلامية للعمال المؤهلين، والتي ستعقد يوم الخميس 6 فبراير 2020 في الجزائر العاصمة”.

وخصصت السفارة ثلاث جلسات منفصلة خلال هذا اليوم، حيث ستعمد إلى إخبار الراغبين في المشاركة بوقت وموقع الجلسة التي تم برمجته فيها، على أن تنطلق الجلسات من بعد الظهر إلى غاية الساعة الثامنة مساء.

ويتم التسجيل في هذه الدورات يوم السبت 25 جانفي، بداية من منتصف الليل، عبر الرابط التالي: ALGER-IM.francophone-E-Express@international.gc.ca ، ولا تعتمد التسجيلات التي تمت بعد هذا اليوم.

وقالت السفارة في بيانها “لسوء الحظ ، لا يحضر الكثير من الأشخاص هذه الجلسات وعدد الأماكن محدودة. يرجى التأكد من استطاعة حضورك يوم 6 فيفري”