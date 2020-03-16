دواء بوناطيرو يشفي المصابين بالكورونا في العراق !

صرح العالم الفلكي ورئيس منظمة المبدعين والباحثين الجزائريين،لوط بوناطيرو، اليوم الاثنين لموقع جريدة الوسط ينتظر سلطات البلاد وخاصة وزارة الصحة من أجل الإفراج عن نتائج تحاليل معهد باستور بخصوص العلاج الذي أعلن عنه لفيروس “كورونا”.

وأكد بوناطيرو أن المنظمة المبدعين لا يمكنها الإطلاع على النتائج كون المعهد أكد لهم أن وزير الصحة هو المخول بإعلانها.

ولفت بوناطيرو، في تصريحه لـ”موقع الوسط”،أن منظمته متأكدة من نجاعة العلاج الذي تم تجريبه على مصابين بالعراق وتم شفائهم من الوباء العالمي.

كما أضاف في هذا السياق: “نحن إكتشفنا الدواء ولدينا نتائج تحاليل مخبرين وهي إيجابية، كما أن هذا الدواء أكد نجاعته في العراق”.