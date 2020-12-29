دمج جميع المتعاقدين خلال عامين ونصف

كشف وزير العمل، الهاشمي جعبوب، أمس، إن خارطة الطريق الجديدة حول عقود ما قبل التشغيل، تقضي بإدماج أكثر من 365 ألف موظف، وفق مراحل خلال سنتين ونصف على أبعد تقدير، مع دفع أجورهم بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2021.

وأورد جعبوب خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، إن تعليمة جديدة حول ملف الإدماج تم إعدادها من قبل عدة قطاعات وزارية، بعد عملية جرد وتمحيص في ملف عقود ما قبل التشغيل والمناصب الشاغرة عبر مختلف القطاعات، درسها مجلس الحكومة ووافق عليها، تنتظر عودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإقرارها في مجلس الوزراء قبل دخولها حيز التطبيق.

رفع التجميد عن 75 ألف منصب عمل شاغر في كل القطاعات

وأوضح الوزير، في سياق متصل، أن سيتم رفع التجميد عن 75 ألف منصب عمل شاغر، منها 30 ألف منصب ستمنح لقطاع التربية الوطنية، مؤكدا إن هؤلاء الشباب، تم تقسيمهم إلى 3 فئات حسب الأقدمية، الأولى لأصحاب خبرة تفوق 8 سنوات والثانية بين 3 و8 سنوات والأخيرة لأقل من 3 سنوات، مطمئنا أصحاب هذه العقود، بأن المخطط الجديد لإدماجهم، فكك جميع المعيقات السابقة التي كانت تعطل حل الملف، ومن أهمها وجود قوانين على مستوى الوظيف العمومي عرقلت العملية، إلى جانب جائحة كورونا التي عطلت تقدم مسار الحل.

نواجه مشكلة في طريقة تعويض العمال في الحجر الصحي

من جانب آخر، كشف ذات المسؤول، عن وجود إشكالية في تعويض العمال المتواجدين في الحجر الصحي بسبب كورونا، مشيرا إلى وجود إجراءات متخذة لحماية حقوق العمال المتضررين من جائحة كورونا ووظائفهم.

الصندوق الوطني للتقاعد يعاني من عجز رهيب

وأما فيما يخص الصندوق الوطني للتقاعد، قال جعبوب أنه يعاني من عجز رهيب، وحل هذا الشكل يكمن في توسيع مناصب العمل، من منطلق ان المحافظة على ما هو موجود من شأنه رفع عدد المنتسبين.

وفي سياق منفصل، أشار جعبوب إلى أن قطاعه سيدعم الصيدليات ماليا من أجل بيع الدواء الجنيس لتشجيع استعماله، وعن تعويض التحاليل كورونا، فأكد الوزير أنه سيكون بداية من شهر جانفي القادم، حيث أن تعويض كشف السكانير سيكون 5000 دينار و3000 دينار لـPCR، وستتم التعويضات يضيف الوزير عبر بطاقة الشفاء أو من خلال التقرب لمصالح الضمان الاجتماعي.

مريم خميسة