دماء جديدة في العمل الدبلوماسي

بقلم: وداد الحاج

تحتاج الآلة الدبلوماسية للجزائر لمراجعة عاجلة لأدائها بعد التراجع المسجل في عدة ملفات إقليمية و دولية ،وعلى صعيد تفعيل العلاقات في العواصم الكبرى كواشنطن غبى وجه الخصوص.

في ليبيا و تونس مثلا فقدت الجزائر مساحات واسعة من التأثير التقليدي الذي كانت تمارسه ،في مواجهة نمو الدور الاقليمي للمغرب سجل عدة نقاط في رصيده عبر إصراره على احتضان جولات من حوار الفرقاء الليبيين ،و كذا نشاط الدبلوماسية المغربية على مستوى لوبيات صنع القرار في البيت الأبيض و الادارة الأمريكية على وجه الخصوص.

قد يحتاج الأمر لضخ دماء جديدة في هذه الوزارة الاستراتيجية والاستعانة بخبرات بعض الأسماء التي فرضت نفسها على الصعيد الدولي و يشهد لها بالفعالية و قدرتها على التواصل الفاعل مع صانعي القرار المتحكمين في خيوط الملفات الكبرى التي تهم الجزائر على الصعيدين الإقليمي و الدولي.

لاتهم الأسماء على وجه التحديد لكن الضرورة تقتضي الاقرار بأن الجزائر تخلفت كثيرا دبلوماسيا ،نتيجة تراكم عدة عوامل ليس المجال للتفصيل فيها الآن.

ما يهمنا أن نترجع ولو نزرا قليلا من التأثير في ليبيا و تونس و منطقة الساحل الافريقي و هو الأمر الذي علينا الاعتراف به من باب الشجاعة على تشخيص الراهن و محاولة طرح البدائل .

استفاد الجار المغربي من فترة الفراغ التي مرت به الجزائر و استبسل في تحقيق أكبر قدر من المكاسب ولو بالمراوغة و المناورة بدعم من الامارات و الكيان الصهيوني الذان حولا المملكة العلوية لقفاز ملاكمة يتم به التحرش بالجزائر على مستويات عديدة.