دقت طبول الحرب في الخليج.. اللحظات الأخيرة!!

بقلم: صالح عوض

غواصات أمريكية وصهيونية في الخليج، والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة تستقبل مزيدا من العدة والعتاد.. و إيران تهدد، و القيادة الأمنية الصهيونية تحذر، وتغلق مناطق، وتتوعد غزة وحزب الله بضربات ماحقة..

ترمب يلقي بعدة أوراق على الطاولة لإدانة إيران، و قضية “لوكربي” تطل برأسها من جديد بتهمة من العيار الثقيل على إيران مواجهتها.. الاستفزاز الأمريكي في أقصى درجاته والقيادة الإيرانية تلزم حلفاءها في المنطقة بضبط النفس وتترك لهم مجال التهديد والاستنفار بالكلام.

حتى الآن إيران ممتنعة عن أي رد، فهل تملك الرد؟ أم أنها لا تريد ان تمنح ترمب فرصة لتوجيه ضربات عنيفة ضدها؟.. وإذا لم ترد إيران الآن على اغتيال قياداتها العسكرية والعلمية فمتى سترد؟ ثم، ما هو مصير دول الخليج فيما لو اندلعت الحرب؟

ربع الساعة الأخير:

انه ربع الساعة الأخير في حقبة ترمب حيث تسارع العجلة الصهيونية والمسيحية الصهيونية لفرض أمر واقع على المنطقة، و لقد حققت هذه الحقبة أهدافا فاقعة تمثلت بجر عدة دول عربية الى تعاون استراتيجي مع الكيان الصهيوني تحت عنوان السلام والتطبيع.. كما أطلقت إدارة ترمب العنان للصهاينة لمزيد من الإستيطان وتهديد المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس والاستيلاء على مزيد من الأراضي بعد أن رسمت خريطة لدولة فلسطين العتيدة مشكلة من جزر قيتوات و معازل بشرية محاطة بغابات الاستيطان.

تعتبر هذه الحقبة من أكثر المراحل اندفاعا لتسوية القضية الفلسطينية على طريقة عتاة الصهيونية والمسيحية الصهيونية للإسراع في الإعلان عن فلسطين كلها دولة يهودية تهيئ لمجيء المخلص السيد المسيح.. إلا أن هذه الحقبة لم تستطع استدراج إيران لأخطاء تكتيكية قاتلة كجرها الى ردود أفعال أو الاندفاع إلى انتقام على ما يلحق بها من ضربات موجعة.. ولهذا شهدت الأشهر الأخيرة تزايد الإجراءات الأمريكية العقابية ضد إيران الأمر الذي انعكس قسوة بالغة على الداخل الإيراني.

واضح تماما أن ترمب لم يبحث عن حلول مع إيران وإنما فقط أراد أن يدفعها الى مزيد من التنازل وفقدان عناصر قوتها.. فلقد أذاع رئيس وزراء العراق السابق عادل عبد المهدي أسرار استهداف قاسم سليماني الرجل الإيراني الأخطر صاحب الملفات الخارجية جميعا.. حيث طلب ترمب مباشرة من عبد المهدي أن يتوسط لإيجاد حلول تفاوضية مع الإيرانيين لتخفيف الاحتقان والتوصل الى اتفاقيات بين الطرفين وعلى ذلك كانت دعوة عبد المهدي لقاسم سليماني فكان الكمين الذي تمت فيه تصفيته.. من هنا يمكن الجزم بأن كل دعوات ترمب إنما كانت لتفكيك قوة إيران وتوجيه ضربات لها لا تراعي أي عرف او تقليد دبلوماسي او سياسي .

الان في ربع الساعة الأخير يبدو على ترمب ونتنياهو ومن خلفهم الصهيونية والمسيحية الصهيونية التصميم لفعل شيء كبير ولهذا يتم الحشد العسكري وتم قبله تشكيل التحالف الأمني الاستراتيجي بين الكيان الصهيوني والأمارات والبحرين والمغرب لتحقيق غطاء عربي للعدوان على ايران..

يدرك ترمب ونتنياهو انه في حال اكتملت حقبة ترمب فان كل ما تم انجازه سيتهاوى.. وان إيران ستخرج قوية منتصرة وان التحالفات الأمنية المنعقدة بين الكيان الصهيوني والمهرولين لا جدوى لها فهي تصطدم بالأمن القومي العربي ولن يكون مسموحا لها بالديمومة.. كما ان كل الذي طرحه بخصوص القضية الفلسطينية لن تبقى له أي شرعية في الموقف الأمريكي القادم الرافض للاستيطان والداعي لحل الدولتين على حدود 1967 والمتبني دعم وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين.

الموقف الدولي:

لا يمكن غض النظر عن إعلان الصين بتقديم مئات مليارات الدولارات لإيران في هيئة مشاريع استثمارية ضمن المشروع العملاق طريق الحرير.. فهذا يقتحم جوهر الاهتمام الأمريكي والدولي.. حيث تتحرك الصين بقوتها الاقتصادية العظيمة وبمدخراتها المالية الضخمة لتسد عجزا في جبهة حلفائها في طريق الحرير وفي السياق نفسه قدمت الصين دعما لاستثمارات في باكستان بمقدار 150 مليار دولار الأمر الذي دفعها الى الخروج من تحالفها مع المملكة السعودية و الى الاقتراب من إيران في مواقف سياسية مفصلية كالموقف من التطبيع الذي تقوده الإمارات والسعودية.. وهذا يعني بوضوح بلورة تحالفات جديدة في الإقليم.

إدارة ترمب حملت الولايات المتحدة أعباء من كل الأنواع ذلك بوضوح لان ترمب عالج قضايا الإمبراطورية بروح التاجر وليس بمسئولية السياسي فكان ان دفع المنطقة جميعا الى الهاوية واضعف عناصر قوتها كما انه انسحب بطريقة غوغائية من مواقع السيطرة الأمريكية هذا فضلا عن حركاته البهلوانية في حلب المنطقة و إخفاقه في الدفاع عن حلفائه فلقد تعرضت السعودية على مدار عدة سنوات لضربات محرجة وموجعة من قبل مجموعات الحوثي..

الموقف الدولي برمته منفصل عن موقف ترمب ونتنياهو، ولعل العزلة التي يعانيها ترمب من قبل المنظومات الدولية والعواصم الأوربية يعني بوضوح انه أصبح يتصدى للنظام الدولي وتركيبته وهذا بالفعل ما قاده أكثر من مرة إلى التهجم على الاتحاد الأوربي والحلف الأطلسي والمنظمات الدولية كما انه انسحب من أكثر من منظمة دولية ومن اتفاقيات إستراتيجية مع أوربا.. كل تلك الخطوات البهلوانية التي بررها ترمب بروح التاجر انتهت إلى عزلة حقيقية يعيشها الموقف الأمريكي وبالذات تجاه إيران.. حيث ان الاتفاق النووي شاركت فيه الدول الأوربية الوازنة وروسيا بالإضافة لأمريكا و هكذا فان خروج أمريكا من الاتفاق لا يعني إلغاءه إنما يعني عزلة في الموقف ولم يستطع ترمب إقناع الأوربيين بموقفه.

في أوربا وفي العالم اليوم جملة تحديات خطيرة تقف جائحة كورونا على رأسها التي ألحقت بالإقتصادات الأوربية خسارات فادحة وضربت بعمق مشاريعها السياسية والاقتصادية وتشعر أوربا أن هذه المرحلة الخطيرة التي تستنزف ثرواتها وتعطل عجلة اقتصادها تأتي في مرحلة تململ دول الجنوب من السياسات الأمريكية وتغلغل صيني فيها الأمر الذي يعني بوضوح انه بعد انقضاء مرحلة كورونا ستفتح أوربا عينيها على أسواق قد سحبت منها وعلاقات تجارية لها قد تبخرت.

في هذا الظرف الدولي الخاص يبدو على ترمب حالة عصابية شديدة في التهور الأمر الذي يدفعه الى اتخاذ خطوات غير متوقعة على أكثر من صعيد في الداخل حيث أصبح أكبر مهدد للسلم الاجتماعي وعلى الصعيد الدولي حيث يقود بغطرسته سياسة فاقدة للحس السياسي.

بين ترمب واتخاذ خطوة عنيفة قاسية ضد إيران لا يوجد هامش وقت بل فقط تصرف إيراني بإصابة جندي أمريكي في الخليج ومن هنا تكون الخطورة فلعنا نتذكر كيف قام الموساد الإسرائيلي بمحاولة اغتيال لدبلوماسي صهيوني في بريطانيا في 1982 لتتخذ المؤسسة العسكرية الصهيونية ذلك عذرا باجتياح لبنان واحتلال بيروت.. ولقد حذرت إيران من هذا الخطر على لسان وزير خارجيتها.

اليمن والعراق:

في خريطة محور المقاومة تبرز المجموعات العراقية واليمنية المسلحة خطرا حقيقيا ومباشرا ضد التواجد الأمريكي والمصالح الصهيونية وذلك لاعتبارين مهمين الأول ان القواعد الأمريكية في العراق ومنطقة الخليج ستكون تحت مرمى صواريخ العراقيين أصدقاء إيران كما أن باب المندب ومياه البحر الأحمر ستكون محرمة على السفن الصهيونية والأمريكية بفعل صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة.. وسيكون وضع حزب الله اللبناني والحركات الفلسطينية في قطاع غزة أكثر صعوبة وحساسية حيث تعقيد الموقف اللبناني وصعوبة ظروف سكان قطاع غزة الأمر الذي يجعل قيادة الأجهزة الأمنية الصهيونية تستبعدهما من دائرة الخطر إلى حد ما.. ولكن هذا قد يكون صحيحا في بداية الاشتباك أما إن تواصلت المعارك وتمددت بقعة الزيت فلن تبقى بندقية محتفظة برصاصها وستنفلت الأمور من كل الجبهات.

ومن هنا جاء التحذير الصهيوني من اليمن والعراق ولعل قادة المؤسسات الأمنية الصهيونية يعيشون لحظات تحسب خطرة في استقبال الصواريخ العراقية والحوثية وهم يدركون تماما ان أي رد فعل صهيوني أو أمريكي على المجموعات العراقية واليمنية لن يجدي نفعا ولن يؤثر على صيرورة المعارك بل سيمنحها وساما وتعاطفا عربيا شعبيا واسعا وسيمنحها فرصة الخروج من التقوقع الطائفي والعزلة المفروضة عليها.

هنا تبدو عملية الحساب التجاري خاسرة مرة أخرى.. فكما أن ترمب لا يهمه إلا توجيه ضربات عنيفة ضد إيران وجرها لمعركة قد تساعده في إعلان حالة طوارئ في الولايات المتحدة و تعطيل عملية انتقال السلطة فكذلك يتحرك نتنياهو في حركاته البهلوانية وفتوحاته العربية حيث يبدو كل ما يقوم به إنما هو لتحقيق نجاح تهربه من محاكمات تلاحقه جراء فساده المالي.. وهو كما قال خصومه مستعد لبيع الدولة من أجل مصالحه.

اليمن والعراق بمجموعاتهما المسلحة المتحالفة مع إيران هما ما يحسب الآن الحساب لهما ورغم تشديد إيران عليهما بعدم الرد على الاستفزازات الأمريكية والصهيونية إلا أنهما لا يترددان في استعراض القوة..

الحوثيون وحزب الله العراقي ومجموعات شيعية أخرى في العراق سيكون لها الدور الحاسم في أي اشتباك قادم وهي قادرة بلا شك على إيقاع خسارات فادحة في الجيش الأمريكي والسفن الأمريكية وكذلك في الأمن الصهيوني.. فصواريخ الحوثي قادرة على الوصول إلى المدن الفلسطينية والقواعد العسكرية في فلسطين المحتلة كذلك صواريخ العراقيين فهي محددة التوجيه للقواعد الأمريكية في الخليج في الإمارات والسعودية وقطر.

آثار التطورات على المنطقة:

بلا شك ستكون هناك نتائج ذات أثر بالغ على المنطقة كلها باندلاع الحرب او بعدم اندلاعها.. ففي حين اندلاعها ستتهدم عواصم في المنطقة ولن تكون “مدن الملح” كما وصفها عبد الرحمن المنيف المقامة على كف عفريت قادرة أن تحمي نفسها وستتهاوى، كما أن احتباس النفط في آباره لمدة لن تكون قصيرة سيلحق أضرارا بالغة بقدرة عواصم الملح على الإيفاء بالتزاماتها المالية للمرتزقة من الطيارين الأجانب فوق العجز المتنامي في الخزينة.. كما سيثبت التطبيع والتشارك الأمني مع الكيان الصهيوني عدم جدواه، فمن سيحمي من؟ وستكون المنطقة مجال استهداف من أكثر من جهة.

أما إذا انقضت ربع الساعة الأخيرة دون نجاح ترمب في جر المنطقة لحرب ودون توجيه ضربات قاسية لإيران، فان ذلك سيكون بمثابة إعلان انتصار لإيران مدو على غطرسة ترمب وإلحاق خيبة كبيرة بحكام الخليج، وخسارة فادحة لأحلام المملكة المغربية التي انخرطت في مشروع ترمب، والأدوات الأخرى في محاولة للتصدي لمشروع طريق الحرير، وقد فشلت في شق طريق بري يربط البحر المتوسط بنيجيريا كما فشلت في الساحل بعد أن انقلبت مجموعة ضباط موالين للروس في مالي.. وسيفقد الكيان الصهيوني ونتنياهو الفرصة في التفرد بالشعب الفلسطيني حسب صفقة القرن.

ومن الآثار المحتملة كذلك تقدم إيران في الإقليم خطوات كبيرة لاسيما في العراق وتعزيز مواقعها في الخليج وفرض شروط جديدة على دوله وإماراته.. وسيكون شغل إيران الشاغل في المرحلة القادمة توفير شروط أقوى و أفضل لمجالها الحيوي بعد أن تكون خرجت من أخطر تحد تمر به منذ أربعين سنة.

كما أن ذلك سينعكس بقوة على تحركات روسيا والصين في المنطقة حيث يتقدم زحف الاقتصاد الصيني محميا بصواريخ روسيا في عمل متناغم واستراتيجي.. ومن الواضح ان الكتلة الإسلامية حتى الآن تقع في دائرة الاهتمام الأكبر للمخطط الصيني الروسي.. ستكون إيران التي انخرطت في طريق الحرير واستفادت كثيرا من مشاريعه كما باكستان وتركيا مركزه.

كلمة نهائية:

كانت الحرب أو لن تكون فإن ترمب ونتنياهو ومن ورائهما: الصهيونية، والمسيحية الصهيونية وقعوا في الكمين التاريخي وتلقوا ضربات عنيفة إما بالخسائر الفادحة في الأرواح والأموال في حال الحرب، أو في فقدان المواقع والمجال الحيوي والهزيمة المعنوية في مقابل انتصار معنوي هائل لإيران وحلفائها في حال عدم الحرب.. وفي البعيد فرص نجاح استراتيجية لمشروع طريق الحرير.. والله غالب على أمره.