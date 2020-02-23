دفعة جديدة من المسؤولين النافذين ورجال أعمال بمحكمة سيدي امحمد اليوم

تستقبل محكمة سيدي امحمد، اليوم، مجموعة جديدة من المسؤولين النافذين، وزراء سابقين ورجال أعمال وصناعيين، ضالعين في قضايا فساد.

أزيد من 26 متهما من بينهم مسؤولون نافذون في النظام السابق، سيجري التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد اليوم، من بينهم مدير التشريفات السابق لدى رئاسة الجمهورية، مختار رقيق، الذي قضى ليلة أمس، لدى درك باب جديد، بعدما تم استدعائه للتحقيق، وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، الذي تم إحضاره من سجن الحراش، والي مستغانم السابق ومدير ديوان وزير السكن، عبد الحميد تمار، سابقا، محمد خباش، الذي أودع الحبس الاحتياطي، أمس، من قبل المستشار المحقق بالمحكمة العليا.

محكمة سيدي امحمد ستعالج اليوم أيضا، قضية فساد يتورط فيها رجل الأعمال الشهير، حسين متيجي، الذي سيمثل في ثلاث ملفات كبيرة متعلقة بملف تحويل أموال للخارج، ملف العقار الصناعي بولايتي مستغانم وتيارت وملف قروض بنكية. ويمثل رفقة صاحب مجمع “متيجي” للعجائن، اثنين من أبنائه.

ومن بين الإطارات السامية في الدولة، التي جرتها قضية رجل الأعمال حسين متيجي، وستمثل اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، مدير الديوان الوطني للحبوب سابقا محمد بلعبدي، وإطارات من الديوان، ومدير مسح الأراضي، فضلا عن رؤساء مدراء عامين لبنوك عمومية.