دعوة للسماح بإعادة استئناف النشاط

وجهت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أمس، في بيان لها، نداء استغاثة للوزير الأول، عبد العزيز جراد، للتدخل و السماح لها بإعادة استئناف نشاطها.

حيث طالبت الاتحادية، في رسالة وجهتها للوزير الأول، والتي تحوز يومية “الوسط” نسخة منها، بإعادة استئناف نشاطها، مشيرة أنها تعاني منذ 4 أشهر دون أدنى دخل، مقترحة بالمناسبة، تقديم تعويض مادي لمدارس تعليم السياقة، لتخفيف ما لحق بها من ضرر عظيم، جراء انقطاع مصدر رزقهم.

في حين، استغربت ذات الهيئة، عدم دعوتها من قبل وزارة الأشغال العمومية والنقل، للمشاركة في الاجتماعات التي كانت تعقد، من أجل إعداد دفتر الشروط الخاص بمهنتهم، مناشدة الوزير الأول للتدخل، وطلب الاستفسار من الوزارة المعنية.

مريم خميسة