دعوة للتمسك “بالتضامن النقابي”

جددت نقابة مجلس أساتذة الثانويات أمس، في بيان لها، مطالبها المرفوعة منذ سنوات، مؤكدة أنه لا مفر للوزارة من التفاوض حولها من أجل ضمان استقرار الجبهة الاجتماعية التي تشهد غليانا منذ قرابة العام.

ودعت النقابة في بيانها، إلى تفعيل إجراءات تطبيق القانون الخاص الذي اشتغلوا عليه لسنوات، مع العمل على رفع القدرة الشرائية وإلغاء قانون التقاعد الجديد، وضمان الحريات النقابية، إلى جانب سن قانون عمل يحافظ على كرامة العامل واستقراره.

وأشار ذات البيان، أن النقابة “كلا” تتضامن دون قيد أو شرط مع كل الأساتذة والموظفين والعمال الذين طالهم التعسف والظلم والاستبداد وتجاوز للصلاحيات واستعمال السلطة والتهديد، داعية الجميع للتمسك بالتضامن النقابي لرفع هذه المظالم والضغط للاستجابة للمطالب.

مريم خميسة