دعوة الوزارة لاستثمار التكنولوجيا لإنقاذ الموسم الدراسي

ثمنت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، في بيان لها، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتمديد العطلة الربيعية، واعتبرته قرارا حكيما ومسؤولا، داعية الوزارة بالمقابل، إلى استثمار تكنولوجيا الإعلام والاتصال، من أجل محاولة استدراك الدروس الضائعة، والتي قد تفوق ما مجموعه 6 أسابيع خاصة، بالنسبة للأقسام المقبلة على الامتحانات الرسمية.

حيث شددت النقابة، في بيانها، على أنّه بات من الضروري على الوزارة إيجاد صيّغ عملية، لاستكمال دروس الأقسام النهائية، في الأطوار الثلاثة، المقبلين على شهادة التعليم الابتدائي، وشهادتي التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، وذلك من خلال التفعيل الآلي لحساب الأولياء، ضمن النظام المعلوماتي، وعدم حصره في إعلان النتائج فقط، من خلال نشر الدروس وفق المناهج التربوية، بتكنولوجيا السّمعي البصري، وجميع الوسائط التكنولوجية الممكنة، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.

كما دعا ذات البيان، الوزارة إلى التعاون التقني والفنّي الفعّال والإيجابي، مع وسائل الإعلام والاتصال العمومية والخاصّة، من أجل بث حصص لدعم المقبلين على الامتحانات الرسمية، وهذا بطريقة تفاعلية، يساهم فيها أساتذة مختصون وخبراء في الشأن التربوي، دون إهمال دور مستشاري التوجيه المدرسي وخبراء علم النفس، في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها التلاميذ.

وأبدت النقابة استعدادها، من باب الالتزام الوطني والمهني والأخلاقي، كمٌساعدين ومٌشرفين تربويين، على العمل تشاركيا مع الوزارة، وكل الشركاء الاجتماعيين، لتجاوز هذه المحنة، التي تمر بها البلاد جراء، تفشي فيروس كورونا، مناشدة الأسرة التربوية، وبمختلف أسلاكها ورتبها، التّحلي بروح التّضامن الوطني و العمل على استدراك الدروس، في حال استئناف الدراسة بعد جلاء وانحصار الوباء، محاولين وبكل الوسائل والطرق المتاحة تجنيب التلاميذ سنة بيضاء خدمة لمسارهم الدراسي.

مريم خميسة