دعوة إلى التعجيل بإخراج زكاة المال قبل بلوغ الحول

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, في بيان لها,عن جواز التعجيل بإخراج زكاة المال قبل بلوغ موعدها أي الحول بهدف مساعدة فئة من المواطنين على تجاوز صعوبات الحجر الصحي الذي فرض للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد العالمي.

وجاء في بيان الوزارة أنه تماشيا مع هذا الظرف (جائحة كورونا) التي تسببت في تعطيل الكثير من المصالح وتضييق أسباب الرزق بسبب ظروف الحجر الصحي الكامل أو الجزئي, خصوصا لدى الفئات التي تعتمد أساسا على مداخيل الأعمال اليومية كأصحاب الحرف والصناعات البسيطة, اجتمع أعضاء لجنة الفتوى بمقر الوزارة حيث أكدت هذه اللجنة أن الأصل في إخراج زكاة الثروة النقدية والحيوانية يكون بعد بلوغ النصاب ودوران الحول (سنة), غير أنه إذا عرضت حاجة تقتضي تعجيل الزكاة جاز تعجيلها و أوضحت الوزارة في نفس الإطار أنه يجوز تقديم الزكاة وإخراجها قبل موعدها (الحول) وفي ذلك ما لا يخفى من المصلحة الظرفية التي تعود على فئة من المواطنين بمساعدتهم على تجاوز صعوبات الحجر الصحي الذي فرض بسبب الوضعية الاستثنائية وأهابت اللجنة بهذه المناسبة بأرباب العمل ومن وسع الله عليهم في الرزق أن يمدوا يد العون لإخوانهم المحتاجين داعية من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء والوباء وأن يتحلى الجميع بقيم الصبر والتعاون والتضامن.



عطار ب

