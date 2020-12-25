دعمنا حملة بوتفليقة ب40 مليارسنتيم

النيابة تلتمس ب03 و18 سنة في حق المتهمين

التماس بمصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة وغير المنقولة

طالب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بتسليط عقوبات بالسجن ضد كل من رضا كونيناف، ب18 سنة سجنا نافذا، و13 سنة سجنا نافذا ضد أشقائه طارق وعبد القادر وكريم، مع غرامة قدرت بـ 8 ملايين دينار، ومصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة وغير المنقولة في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا و8 ملايين دينار ضد مسير “كو جي سي” الطاهر بن قدور، و5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة في حق كل من مقراوي حسيبة، عادل مكاحلية، ليلي بناي، ٱيت قاسي مصطفى، حموش حسان ماليك، من جهة اخرى تم التماس 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها بـ500 ألف دينار، ضد كل من قراح عبد العزيز، بواب عبد السلام، مع مصادرة كل الممتلكات ، هذا وقد عرفت المحاكمة مشاحنة بين الدفاع والنيابة ، كما اعترف الاخوة كوليناف لأول مرة بعملية دعم عملية تمويل الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بونفليقة المستقيل ب40 مليار كما كشفوا عن استفادتهم من امتيازات في الحصول على المشاريع التي أكدوا انجازها بطريقة قانونية وفي اطار القانون المعمول به .

الاستماع إلى مسؤولين سابقين

تم الاستماع اليوم الخميس بمجلس قضاء الجزائر، في إطار الإستئناف، إلى عديد مسؤولي المؤسسات المتورطين في قضية الاخوة كونيناف، المتابعين بتهم تتعلق خاصة باستغلال النفوذ و تبييض الأموال و

الاستفادة من امتيازات غير مستحقة.

و قد أنكر أول متهم يمثل امام هيئة المحكمة، وهو قدور بن الطاهر، مسير مجمع “كو جي سي” المملوك للإخوة كونيناف، كل الاتهامات الموجهة له، مؤكدا أنه كان فعلا الموقع على دفتر شيكات المؤسسة، لكنه “ليس الآمر فيما يتعلق بمبالغ كبيرة” و ذلك في إطار رده على سؤال يتعلق بعملية سحب في 2014 من حساب المؤسسة موجه للاستثمار التي قام بها رضا كونيناف من أجل تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

و في رده على أسئلة القاضي و وكيل الجمهورية، أشار المسير السابق لمجمع كو جي سي أنه لا يملك معلومات حول جميع المؤسسات فروع المجمع لان “مسؤولين قد تم تعيينهم لتسييرها”و تابع يقول أنه “لم يعلم يوما بتقاسم ملاك المجمع للأرباح”، مشيرا إلى أن الفوائد التي يحققها المجمع قد “أعيد استثمارها” و وجهت “لتسوية النزاعات”.

و بخصوص اسئلة القاضي حول مبلغ رقم اعمال و أرباح المجمع أجاب المتهم بأنه “يجهل كل شيء” و انه “لم يفكر يوما في تسجيل الأرقام

أما المدير العام الاسبق لميناء الجزائر عبد العزيز قراح، فقد صرح من جانبه أمام القاضي خلال اليوم الثاني من استئناف محاكمة الاخوة كونيناف، بأن قرار التنازل لفائدة مؤسسة كوقرال فرع مجمع كو جي سي، عن أرضية بمساحة 7000 م2، قد اتخذته وزارة النقل حينها، نافيا في ذات السياق، التقائه بمسؤولي مجمع كو جي سي.

المديرة السابقة للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري

بالنسبة للمديرة العامة السابقة للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري المتهمة هي الأخرى في نفس القضية فإن جميع الاجراءات تم احترامها” بخصوص منح الأراضي الصناعية بعين وسارة ولاية الجلفة و قصر البخاري بولاية المدية للمجمع Kou-GC .

كما صرحت المتهمة أن دفتر الأعباء الخاص بهذين المشروعين أعدته الوزارة الوصية و ردا على سؤال للقاضي أكدت تقول “كنا ننفذ و الوزارة هي التي تقرر في جميع الأمور” و خلال اليوم الأول من استئناف المحاكمة, أنكر رضا كونيناف أحد أبرز المتهمين في هذه القضية جميع التهم الموجهة اليه مؤكدا أن جميع الصفقات تم إبرامها في ” اطار قانوني” .

عقوبات سابقة

يذكر أنه تمت إدانة الاخوة كونيناف من طرف المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ لمدة تتراوح بين 12 و 20 سنة مع حجز ممتلكاتهم داخل الوطن و خارجه اضافة إلى دفع غرامة بقيمة 8 مليون دج للواحد.

أما شقيقتهم سعاد كونيناف الفارة خارج الوطن فقد تمت إدانتها ب 20 سنة سجنا غيابيا و حجز ممتلكاتها و دفع غرامة بقيمة 8 مليون دج.

و قد صدر أمر دولي بتوقيفها علما أن الجميع متهم بتبييض الأموال و الحصول على امتيازات غير مستحقة و تحويل العقار و امتيازات و عدم احترام الالتزامات المتعهد بها في انجاز المشاريع العمومية.

محمد بن ترار