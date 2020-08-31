يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات ، من الضمانات الرئيسية لحماية الحريات ، و ضمان مبدأ الشفافية في تسيير الشأن العام ، لكن لا يُتخيل إجرائيا ، فصلا تاما بين السلطات الثلاثة المشكلة لجسم الدولة ، فيبقى الارتباط الوظيفي بين مؤسسات الدولة قائما ، و أدوات الرقابة وأساليبها متعددة ، نصت عليها جل الدساتير باختلاف مشاربها الفلسفية و اختلاف طبيعة نظم الحكم . أن إثارة مسألة الرقابة الدستورية ، يتبادر لذهن المستمع مباشرة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من طرف السلطة التشريعية ، وفي ذلك سنت الدساتير إجراءات دستورية للرقابة القبلية على توزيع الميزانية او بعدية على تنفيذها ، وتعتبر هذه الإجراءات من المسلمات التقليدية في جل النظم و السياسات الدستورية .

دسترة المبادئ التوجيهية لبرنامج الحكومة :

ينبغي على الحكومة الالتزام الصريح بتأمين النظام الاجتماعي القوي من أجل تعزيز رفاهية الشعب ، و تبين سياستها في ذلك ، و الإجراءات الواقعية الواجب اتخاذها ، وفي هذا الصدد يجب على الحكومة أن تضمن في برنامجها الأدوات التنفيذية والنص عليها لتعزيز رفاه الشعب و العمل بفعالية لتأمين وحماية نظام اجتماعي، تسوده وتتخلله العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في جميع مؤسسات ومرافق الحياة اليومية الوطنية.

يعتبر التفاوت الاجتماعي ، و عدم تكافؤ الفرص ، مرض اجتماعي ينخر جسد المجتمع و تركيمه يؤدي لانفجاره و أحد مظاهر الاستبداد ، و أكبر مثلب للشرعية السياسية للنظام لذا يتعين على الحكومة ، على وجه الخصوص، أن تسعى جاهدة للحد من عدم المساواة و خلق آليات شفافية لتسيير المرفق العمومي ، و وضع تسهيلات لتقديم الخدمة العمومية ، و فتح مجال الفرص أمام الجميع و توضيح وسائل التعامل التي يجب أن تبنى على قدم المساواة ، وفتح باب التظلم من خلال وضع آليات تواصل مستمر .

كما يجب على الحكومة ، السعي إلى توفير حياة كريمة ، لكل مواطن من خلال توفير مورد رزق قار ، وفي حالة عجزها ، تتكفل وجوبا بتوفير وسائل عيشه و حياته بكل الوسائل و تتخذ لأجل ذلك كل إجراء مع تبيين وسائل تنفيذه .

إن المنعطفات الحساسة و التغيرات التي مر بها المجتمع الجزائري ، منذ بداية التعددية الحزبية ، إلى اليوم ، تم استغلالها من طرف الكثير من القوى السياسية داخليا و خارجيا لغرض تشويه الوحدة الوطنية ، حتى وصلنا اليوم ، إلى سماع خطاب غريبة ، لذا و بالموازاة مع خلق قوى و طنية اجتماعية ناشطة داخل صفوف الناس ، تسهر على التصدي ، لخطاب التفرقة و بث الكراهية ، لذا يعتبر من الالتزامات الأساسية للحكومة تضمين برنامجها مشاريع تعزيز الانسجام بين قوى الشعب وجهات الوطن ، و بث وروح الاخوة المشتركة بين جميع فئاته و خلق وسائل من شأنها العمل على تجاوز الاختلافات مهما كانت طبيعتها ؛ ونبذ الممارسات المهينة أو التي تحط من كرامة المرأة خصوصا ، فأي برنامج حكومة يأتي خلوا من هذه الإجراءات التي تسعى إلى إعادة اللحمة الوطنية ، من خلال إعادة بعث الاعتزاز والتمسك و العمل بالمثل النبيلة التي ألهمت نضالنا الوطني من أجل تحقيق الحرية ، بعيدا عن التملحم الأجوف و التغني التخذيري ، كما يجب على أي حكومة في برنامجها ، التركيز على النص على تقدير و تثمين تراثنا الغني و ثقافتنا المركبة وإعادة بعث كنوزها والحفاظ عليها و وضع برنامج سنوي واضح لذلك أن تناسى و اغفل الحكومة لهذه المحاور تكون قد أغفلت محور عملها الرئيسي .

يشهد المجتمع الجزائري ، فوضى كبيرة و عدم انتظام ، جراء نقص الخبرة في مجال النشاط الجمعوي و تسييره، ونظرا لما لهذه الجمعيات من دور هام ، باعتبارها شريك أساسي في تسيير الشأن العام ، وجب على الحكومة وضع باب خاص ضمن برنامجها ، يتضمن مساعدة المجتمع الجمعوي على إعادة هيكلة نفسه

و تشجيعه على العمل الطوعي، للقيام بالتشكيل والتشغيل الذاتي تحت سقف الديمقراطية ، بعيدا عن أي تدخل أو استغلال .

إن هذه لا تعدو أن تكون مجموعة أفكار عامة لبعض المبادئ التوجيهية الثابتة لعمل الحكومة ، نرى بوجوب دسترتها ، مع مبادئ أخرى ، لا سيما مبادئ العدالة و سبل الانتصاف ، و المساواة في توزيع الثروة …

الثابت أن برامج الحكومات تتغير ، بتغير الحكومات و توجهاتها ، و إيديولوجياتها ، و الظروف والسياقات التي تأتي فيها ، و قد بينت التجارب تماوج واضطراب السياسات و البرامج ، بعيدا عن ثوابت المجتمع ومقدرات الوطن ، أحيانا تحت ضغط قوى و مؤسسات و هيئات دولية و أحيانا أخرى تحت إملاءات الرعونة و الفساد ، لذا نرى انه لزاما على أي حكومة تأتي مهما كان توجهها أو مشاربها أن يخضع برنامجها وجوبا لمبادئ توجيهية اجتماعية اقتصادية سياسية ، يتضمنها الدستور مع وجوب تقديم آليات تنفيذ هذه البرامج تحت رقابة السلطة التشريعية .

إن دسترة المبادئ التوجيهية ، يعتبر واحدة من الآليات المستحدثة ، التي تعزز العمل الحكومي الشفاف و تؤسس لواحدة من أهم الصور الديمقراطية ، و تعتبر في نفس الوقت أداة رقابة مهمة على عمل الحكومة ، مما يضفي على عملها المشروعية .