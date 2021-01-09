دزيري بلال يستقيل من تدريب أهلي البرج

واقتربت بطولة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم من تسجيل رقم قياسي جديد يتعلق برحيل مدربي فرقه، بعد أن تخلت قرابة نصف الأندية المتنافسة عن مدربيها سواء الوطنيين أو الأجانب، مع وصول قطار البطولة الى جولته السابعة فقط، حيث باتت إقالة المدربين في الأندية الجزائرية ظاهرة في كل موسم بعد أن استغنت إدارات 08 أندية في دوري الدرجة المحترفة الأولى عن مديريها الفنيين، تاركة علامة استفهام كبيرة حول صحة هذه القرارات ومدى ارتباطها بالاختيار السليم وبالتالي تأثيرها على اللاعبين.