دزيري بلال مدربا لأهلي برج بوعريريج

عين نادي شباب أهلي برج بوعريريج الجزائري، اليوم الأحد، بلال دزيري، مدربا جديدا له، خلفا للتونسي معز بوعكاز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وسيشرع دزيري، الذي استقال من تدريب اتحاد الجزائر الأسبوع الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق، في عمله مع أهلي برج بوعريريج غدا الإثنين، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر الخميس المقبل، بالجولة 21 من المسابقة.

كان دزيري، تولى تدريب شباب أهلي برج بوعريريج مع نهاية مرحلة الذهاب من الموسم الماضي.

وبرر نذير بوزناد، المدير العام لبرج بوعريريج، في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم، قرار التعاقد مع دزيري، بكونه المدرب الذي يعرف خبايا ومعالم الفريق.

ويحتل برج بوعريريج المركز 13 في ترتيب الدوري الجزائري برصيد 22 نقطة