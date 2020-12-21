درك زرالدة يوقف 16 شخص بوكر للدعارة وممارسة الفسق

بناءا على معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرمال الذهبية، مفادها استغلال فيلا كوكر للدعارة وممارسة الفسق على مستوى إقليم الاختصاص.

على إثر ذلك، تم تنشيط عنصر الاستعلام والاستغلال الفوري للمعلومات المتحصل عليها، ليتم تحديد هذا المكان المشبوه، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وأخذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة، إضافة إلى إغلاق جميع المنافذ المؤدية من وإلى الفيلا المراد تفتيشها، تم تنفيذ مداهمة بقيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة وأفراد الكتيبة وكذا العنصر النسوي التابع للمجموعة، أين تم تفتيش المكان المذكور المتكون من ثلاث (03) طوابق، حيث أسفرت العملية على توقيف 16 شخصا من بينهم 10 نساء، مع حجز مبلغ مالي قدره 197200 دج كعائدات للدعارة.

بالنسبة للمتورطين فقد تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة عن إنشاء وكر للدعارة وممارسة الفسق وحيازة أو تسيير أو تمويل محل لممارسة الدعارة واستخدام واستدراج الأشخاص قصد ممارسة الدعارة أو الإغراء على الدعارة أو الفسق.