دراسة نقائص الشطر الغربي من الطريق السيار

استدراك تأخر المشاريع المتوقفة لفتح استغلاله بالدفع

باشرت لجان مشتركة من وزارة الأشغال العمومية والنقل والمالية زيارات ميدانية إلى الشطرالغربي من الطريق السيار شرق غرب،من اجل اقامة دراسة وتحديد ما يعرفه من اختلال ،وما يحتاجه من إعادة تهيئة وتزفيت ،وكذا الوقوف على تأخر مشاريع الراحة والمحولات بالإضافة إلى مراكز الدفع الالكتروني التي لم تنتهي بها الأشغال مع تحديد النسب ،وإعداد تقارير عن الوضعية القانونية لأشغالها،وأسباب تأخرها وتحديد المؤسسات المكلفة بانجازها ،وذلك بعد إعطاء دافعا قويا لإتمامها بغية اطلاق الاستغلال بالدفع للطريق السيار في السداسي الثاني من السنة الجارية على اكبر تقدير.

وأشارت مصادر مقربة أن وزير الأشغال العمومية فاروق تشيعلي قد كلف لجان خاصة بمراقبة ،وتقصي حقيقة الشطر الغربي من الطريق السيار قبل تنظيم زيارة له خلال الأيام المقبلة بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة ،واستعجاليه بشأنه ، حيث أن هذا الشطر يعرف مواقع تحتاج إلى إعادة الترقيع والتزفيت ، خاصة بمواقع تلمسان ، بلعباس،معسكر،غليزان و شلف،بالإضافة إلى مراكز للتدعيم بغية الحماية من مياه الأمطار بولايات غليزان وعين الدفلى ، شلف وتلمسان ،وغرب بلعباس في حين تبقى أشغال الحماية من الضواري،وإصلاح الشباك العازل إحدى أهم الضروريات ، ضف إلى ذلك استدراك التأخر في أشغال مركز الدفع على مستوى الولايات ،ومحولات الطريق السيار التي بعضها توقف وأخرى تسير بخطى متتاقلة ، وإعادة إطلاق إشغال مراكز الراحة في الشطر الغربي المتوقفة منذ أكثر من 10 سنوات خاصة بإقليم سيدي بلعباس الذي يشهد إقامة فضاء هام للراحة مدعم بفندق ومطعم ومقهى ومحلات وفضاء للعب الاطفال الذي توقفت أشغاله منذ سنوات ، كما تجري عملية إعادة اطلاق المحاور المتوقفة على رأسها محور ميناء الغزوات بتلمسان ،ومحور ميناء مستغانم العمل على ربط المناطق الصناعية بالطريق السيار مباشرة وذلك في أقرب وقت للتخفيف من أزمة النقل بالجهة الغربية والتقليص من حوادث المرور بالطرق الوطنية والولائية من جهة وإدخال الطريق السيار ضمن الاستغلال بالدفع قريبا بعد إتمام الترميمات والأشغال ليساهم في دعم الخزينة العمومية بالمداخيل، ضف إلى ذلك فإن هذه العملية ستسمح بفتح مناصب شغل جديدة.

محمد بن ترار