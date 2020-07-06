دراسة ملفات الترقية الخاصة بالأساتذة الجامعين بداية من الأسبوع المقبل

تنطلق بداية من الأحد المقبل عملية دراسة ملفات الترقية الخاصة بالأساتذة الجامعين للتعليم العالي وذلك بعد انتهاء أجال إيداع الملفات خلال شهر جوان المنصرم حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هذه العملية التي جاءت برسم الدورة ال43 ستنطلق بداية من 11 جويلية المقبل على مدى 04 أيام للشروع في دراسة ملفات الأساتذة المحاضرين قسم ” أ” للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي وفقا لما تنص عليه القوانين ذلك من خلال الوقوف على ملفات الأساتذة المؤهلين لهذه الرتبة ، حيث سيتم دراسة الملفات من قبل لجنة علمية مكونة من أساتذة محاضرين وعمداء تم تنصيبها خصيصا للبت في الملفات التي تم إيداعها بداية من الشهر الماضي بكافة جامعات الوطن والمراكز الجامعية التابعة لها وفقا للقانون على ان تكون النتائج قبل 23 اوت المقبل.

محمد بن ترار