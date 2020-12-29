دراسة أزيد من 20 ألف ملف لمفصولين من الجيش شهر جانفي القادم

كشف رئيس المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي, ثامر غضبان, بأن أزيد من 20 ألف ملف خاص بالفئة التي أنهيت خدمتها في صفوف الجيش أي المفصولين سيتم دراستها قبل نهاية شهر جانفي المقبل

وقال غضبان ل” وأج أنه بمبادرة من وزارة الدفاع الوطني, هناك ما يفوق ال20 ألف من المفصولين من صفوف الجيش الوطني الشعبي ستكون ملفاتهم قد درست قبل نهاية شهر جانفي المقبل مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالفئة التي تحوز ملفات طبية عسكرية مكتملة وتابع قائلا بأن ملفات هذه الفئة ستدرس أمام اللجان الطبية, مضيفا أنه سيتم قبل نهاية شهر يناير أيضا إبلاغ المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي بالقوائم الخاصة بكل ولاية باعتبار أن المنظمة هي التي دفعت الملفات إلى صناديق المعاشات وعليه فهي التي ستقوم أيضا بالاتصال بالأفراد الذين سويت وضعياتهم أما بخصوص الفئة التي ملفاتها الطبية ناقصة, فقد أكد المتحدث بأنه سيتم دراسة ملفاتهم في المرحلة الثانية من العملية على أن يكون حضورهم جسديا, أمام اللجان الطبية عبر النواحي وذلك بعد أن ترسل إليهم الاستدعاءات, موضحا أن هذه اللجان هي التي ستمنح حق الاستفادة لهذه الفئة أما بالنسبة لبقية المتقاعدين الذين لهم ملفات تخص منحة العطب, فقد أكد غضبان أن الأمور تسير في إطارها الصحيح