دراسات جديدة حول فعالية عقار كلوروكين في علاج كورونا

وشُكلت المجموعتان عشوائياً بواسطة حاسوب، وبلغ متوسط العمر للأفراد 44.7 سنة، وكان المرضى يعانون من أعراض التهاب رئوي لم تكن له مضاعفات خطرة، وقد حصلوا على “العلاج العادي” الذي يضم الأكسجين ومضادات الفيروسات والمضادات الحيوية.

وأجريت صور مقطعية للرئتين قبل بداية الدراسة، وبعد خمسة أيام من العلاج، وبعد هذه الفترة، تبين أنّ حالة المرضى في المجموعة التي حصلت على هيدروكسي كلوروكين أفضل بكثير على صعيد الالتهاب الرئوي، مع تحسن لدى 80% من بينهم، في مقابل 54% من المجموعة الثانية.

وخلص معدو الدراسة إلى تأكيد جزئي بأن هيدروكسي كلوروكين “واعد” في معالجة كورونا، وفي “غياب أي خيار آخر راهن، من الواعد استخدام هيدروكسي كلوروكين تحت المراقبة”.

ورحب البروفسور ديدييه راوولت، في تغريدة، بهذه النتائج، وقال “رغم العدد القليل من الحالات المدروسة، فالفرق كبير، وهذا يظهر فعالية هذا البروتوكول”.

Didier Raoult ✔@raoult_didier Une étude chinoise montre que l’hydroxychloroquine améliore le pronostic chez des patients COVID+ (symptômes modérés à sévères, réas exclues). Malgré le petit nombre de cas, la différence est significative.

Ceci montre l’efficacité de ce protocole.https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.22.20040758v1 … 16.6K Twitter Ads info and privacy 7,708 people are talking about this

إلا أنّ آخرين طرحوا تساؤلات على المنهجية المتبعة من دون أن “يرفضوا” النتائج كلياً. وقال فلوريان زوريس طبيب القلب في ستراسبورغ، إنّ الدراسة لا تحترم ما قالته بداية من إنها ستشمل 3 مجموعات من مائة مريض مع تقويم نهائي للشحنة الفيروسية لكل منهم، فيما اكتفت في نهاية المطاف بالنتائج العيادية.

وأكد أن معدي الدراسة لا يوضحون أيضاً “خصائص المرضي الذين استبعدوا” من الدراسة، وطريقة الصياغة تلقي شكوكاً حول ظروف إنجاز التجربة بـ”التعمية المزدوجة”.

وأشار الموقع السويسري المتخصص “هييدي.نيوز” إلى نتائج “واعدة”، إلا أنه اعتبر أن الدراسة “أجريت على الأرجح على عجل”، مع إمكان أن يكون المرضى “تلقوا علاجات أخرى، خصوصاً مضادات فيروسية قد تؤثر على النتائج، فضلاً عن مدة المتابعة القصيرة”.

(فرانس برس)