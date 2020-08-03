درار: معهد باستور سيعتمد دفتر شروط لمعرفة مدى نجاعة لقاح فيروس كورونا

كشف المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، أن اللقاح سيكون الحل الوحيد الذي يمكن أن يقلص من بؤرة وباء فيروس كورونا.

و أضاف درار، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، أن معهد باستور الجزائر له تقاليد قديمة من ناحية التعامل مع المخابر المنتجة للتلقيح، معتبرا أن اللقاح هو الأداة الوقائية الكفيلة لإنهاء هذه المحنة، التي تعاني منها الإنسانية.

وأشار ذات المتحدث، أن هناك تبادل معرفي بين معهد باستور والمخابر الأساسية الأخرى من حيث معرفة وترتيب التلقيح، ونسبة الجرعة التي يجب حقنها، مضيفا أن هذه الترتيبات ستتم بعد التسريح للمتاجرة والذي سيكون المنعرج الأخير في إستعمال هذا التلقيح.

وأوضح درار، أن معهد باستور سيعتمد على دفتر شروط معين لمعرفة مدى نجاعة اللقاح، ومدى نسبة المناعة المكتسبة بعد إستعماله وأن كل هذه المؤشرات سوف تدون في دفتر الشروط لإختيار اللقاح الأنجع، كما اشار أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار هل هذه اللقاحات ستنتج بنسبة كافية.

وفي سؤال حول إذا ستقوم الجزائر بتجارب حول نجاعة اللقاح، كشف المدير العام لمعهد باستور قائلا “لن تكون هناك أية تجارب، ونحن نعتمد على نتائج المخابر الرئيسية.