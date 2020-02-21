دحماني امينا عاما جديد للعاصمة

تم تنصيب دحماني محمد امينا عاما لولاية الجزائر العاصمة من طرف والي العاصمة يوسف شرفة ولحضور الولاة المنتدون والهيئة التنفذية

الامين العام الجديد سبق وان اشتغل واليا منتدب لمقاطعة براقي لسنوات وعرف عنه التواضع والاستماع الى انسغالات المواطنين وسبق ايضا ان عرفت براقي اكبر حملة ترحيل لبيوت قصديرية ما يعرف بحي الكرمة لحوالي 1000عائلة وهو ما يعطي الانطباع ان اختيار الوالي شرفة ودحماني للعاصمة توأمة تعطي الاضافة للعاصمة