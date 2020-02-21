دحماني امينا عاما جديد للعاصمة

الأولى
عن وافي مهاجري 239

تم تنصيب دحماني محمد امينا عاما لولاية الجزائر العاصمة من طرف والي العاصمة يوسف شرفة ولحضور الولاة المنتدون والهيئة التنفذية
الامين العام الجديد سبق وان اشتغل واليا منتدب لمقاطعة براقي لسنوات وعرف عنه التواضع والاستماع الى انسغالات المواطنين وسبق ايضا ان عرفت براقي اكبر حملة ترحيل لبيوت قصديرية ما يعرف بحي الكرمة لحوالي 1000عائلة وهو ما يعطي الانطباع ان اختيار الوالي شرفة ودحماني للعاصمة توأمة تعطي الاضافة للعاصمة

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