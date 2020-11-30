تمديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما في 34 ولاية

الأولىالوطني
عن سارة يوبي 129

قررت الحكومة إجراءات إضافية في اطار تدابير التكفل والوقائية من وباء فيروس كورونا منها تمديد الحجر الصحي المنزلي على 34 ولاية ووقف الحظر على الرحلات الداخلية بداية من 6 ديسمبر القادم .
ويخص إجراء وقف الحظر على الرحلات في المرحلة الاولى ولايات الجنوب كما يخص في مرحلته الاولى 50 بالمئة من ولايات الشمال
كما تقرر أيضا فتح المساجد التي تفوق طاقة استيعابها 500 مصلي فما فوق. مع تمديد إجراءات غلق بعض الأنشطة التجارية على الثالثة زوالا

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