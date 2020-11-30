تمديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما في 34 ولاية

قررت الحكومة إجراءات إضافية في اطار تدابير التكفل والوقائية من وباء فيروس كورونا منها تمديد الحجر الصحي المنزلي على 34 ولاية ووقف الحظر على الرحلات الداخلية بداية من 6 ديسمبر القادم .

ويخص إجراء وقف الحظر على الرحلات في المرحلة الاولى ولايات الجنوب كما يخص في مرحلته الاولى 50 بالمئة من ولايات الشمال

كما تقرر أيضا فتح المساجد التي تفوق طاقة استيعابها 500 مصلي فما فوق. مع تمديد إجراءات غلق بعض الأنشطة التجارية على الثالثة زوالا