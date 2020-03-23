دانون_جرجرة تؤكد إلتزامها على جمع الحليب مع مربي الأبقار الجزائريين

طمأنت شركة دانون جرجرة الجزائر، المستهلكين، وكذلك 900 مربي أبقار الذين يزودونها بـ150 ألف لتر من الحليب يوميا، أنها ستواصل جمع الحليب الطازج.

وجاء في بيان للشركة، أمس الأحد، أنها ستواصل جمع الحليب الطازج، لمواصلة تزويد عملائها ومستهلكيها بجميع منتجات الألبان الطازجة.

وتعهدت دانون جرجرة، بالمساهمة بشكل مسؤول في المعركة التي تخوضها الجزائر، لتجاوز هذه المحنة.

ويأتي ذلك من خلال مواصلة نشاطها، مع رعاية موظفيها الذين هم على دراية بواجبهم، مع الاحترام الكامل لاحتياطات السلامة.

وأورد البيان، أن الحكومة الجزائرية، ومنذ بداية الوباء، أصرت على أهمية إحترام السلوكيات الوقائية، للحد من العدوى، وضمان توريد المنتجات الأساسية مثل الأدوية والمواد الغذائية التي تعتبر حيوية.

وتعتبر دانون جرجرة الجزائر، هذه المهمة، من أهم أولوياتها للحفاظ على شركائها مربي الأبقار، وتوافر منتجات الألبان الطازجة، وكل ذلك في احترام صارم لقواعد النظافة، يضيف البيان.