داربي الجريحين لا يقبل القسمة على اثنين

ج.ن

يحتضن ملعب عمر حمادي ببولوغين مساء الغد بداية من الساعة 15.00، لقاء القمة والداربي بين الجارين الجريحين اتحاد العاصمة ونصر حسين داي في اطار الجولة السادسة من البطولة المحترفة الأولى، حيث يعاني الناديان العاصميان منذ بداية الموسم من سوء النتائج التي عصفت بهما وادخلت الشك في نفوس أنصارهما واللاعبين، وتلقى أصحاب الملعب فريق اتحاد العاصمة هزيمة جديدة بمناسبة الجولة الفارطة في قسنطينة، حيث عاد اشبال المدرب فروجي من قسنطينة بخسارة 2 – 1، في حين اعفيت الملاحة من لقاء الجولة الماضية امام سطيف بسبب مشاركة الأخير في كاس “الكاف”، غير أنها لم تنسى بعد الهزيمة في الداربي امام السياربي في الجولة التي قبلها، ويسعى الفريقان الجريحان اليوم للانتفاض كل على حساب الآخر الأمر الذي سيجعل من اللقاء يعد بالإثارة، هذا في حين عصفت النتائج السلبية بادارة فريق اتحاد العاصمة ومديرها الرياضي عنتر يحيى قبل أن يقرر مجلس إدارة الفريق تجديد الثقة فيه، واعترف عنتر يحيى، المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، بارتكاب بعض الأخطاء التي تسببت في البداية المتعثرة لفريقه في البطولة، مشيرا إلى أنه يتحمل كامل مسؤولياته، وسيعمل جاهدا لتصحيح الأوضاع، وقال عنتر في تصريحات صحفية: “أعترف بأنني أخطأت في بعض الأمور، على غرار قيامي بتسريح المدافع مفتاح، الذي كان عنصرا مهما في صفوف الفريق”، وأضاف: “سأتحمل كامل مسؤولياتي، رغم أن تحميل مسؤولية النتائج السلبية في الآونة لأي طرف لن يخدم الاتحاد”، وتابع عنتر يحيى: “هدفي الآن هو إعادة ترتيب البيت وتصحيح الأخطاء، وتكوين لجنة من المحبين واللاعبين السابقين”، وواصل: “من حق الأنصار أن يغضبوا بشدة لأن فريقهم يعاني منذ فترة، وهذا الأمر دفعني إلى مواصلة المهمة، وعدم ترك الاتحاد في هذه الوضعية الحرجة التي يمر بها”، كما نفى عاشور جلول، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد العاصمة، الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، حول منع المدير الرياضي عنتر يحيى من الانتقال رفقة الفريق إلى قسنطينة، وتحويله إلى الإشراف على الفريق الرديف، وقال جلول في تصريحات للإذاعة الوطنية: “لم نقم أبدا بمنع عنتر يحيى من التنقل إلى قسنطينة، أو تغيير مفاتيح مكتبه، وإنما طلبنا منه أن يحاول توفير ظروف تحضير جيدة للمدرب الجديد”، وأضاف: “لقد اجتمعنا بعنتر يحيى لدراسة أسباب الانطلاقة السيئة التي حققها الفريق، ووقفنا على ضرورة تعيين خلية استقدامات مكونة من لاعبين سابقين، لدعم الفريق ومساعدة عنتر”.