خيسوس محمد الصالح آيت إيدير يحتل المرتبة الاولى في شهادة البكالوريا باسبانيا

اعلنت اسبانيا عن نتائج شهادة البكالوريا خلال هذه الايام على غرار العديد من الدول الاوروبية حيث احتل الطالب الجزائري، خيسوس محمد الصالح آيت إيدير المرتبة الاولى وباعلى معدل في شهادة البكالوريا باسبانيا مما جعل الجميع ينبهر بعلاماته خاصة وانه في سن صغير لا يتجاوز 16 سنة

وحصل خيسوس على العلامة الكاملة التي تمنح في امتحان البكالوريا الإسبانية، رفقة 6 طلاب آخرين.

ويتطلع الطالب، إلى إكمال دراسته الجامعية في تخصص الفيزياء والرياضيات معا.

ومن خلال لقاءات اعلامية اكد الطالب الجزائري خيسوس بأنه شعر بسعادة عارمة هو وعائلته ولم تصدق عيناه العلامات التي تحصل عليها.