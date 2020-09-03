خورخي ميسي يؤكد بقاء البرغوث في بيت برشلونة

أثار ​خورخي ميسي​، والد النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​، الجدل حول مستقبل اللاعب مع ​برشلونة​.

وكان أحد المراسلين، قد أعلن أن خورخي ميسي أجاب بـ”نعم” ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك احتمال ليبقى ميسي في برشلونة الموسم المقبل، ليأتي النفي بعدها من قبل والد اللاعب، قائلا: “لم أقل نعم، قلت لا أعلم!”.

وكان خورخي قد وصل يوم الأربعاء إلى برشلونة للاجتماع مع رئيس النادي جوزيب بارتوميو من أجل البت في مستقبل نجله مع النادي الكتالوني.

اعترف خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أن نجله يفكر في الاستمرار هذا الموسم مع الفريق الكتالوني حتى نهاية عقده.

وحسب تصريحات الوالد، فإن ميسي يفكر بالبقاء لموسم واحد مع برشلونة.

وعن سؤال حول احتمالية بقاء ميسي في نو كامب، رد خورخي: نعم، واصفا المقابلة مع رئيس نادي برشلونة بالجيدة جدا، بحسب ما صرح لقناة “كوارتو” الإسبانية.

وكان خورخي قد عقد اجتماعا مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، أمس الأربعاء، وأكد رغبة نجله في الرحيل، لكن بارتوميو رفض تماما فكرة السماح له بالرحيل، وطالبه بالبقاء وتجديد عقده. ورفض برشلونة الدخول في أية مفاوضات مع أي ناد يرغب في ضم ميسي، وأصر على أن التخلي عنه لن يكون إلا من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده البالغة قيمته 700 مليون أورو.