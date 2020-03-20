قلم جاف/ خنفشار الجزائر

بقلم: وليد فرج

خرج علينا أبوجرة سلطاني بفتوى مفادها : (ومن تعذر عليه ذلك لبعده عن المساجد يتابعها في أي وسيلة إعلامية ويصليها في بيته محافظة على حرمتها، ثم يصلي الظهر بعدها تحوطا من أي عارض فقهي. فيكون بهذا قد جمع بين الحسنيين: إحياء الشعيرة بأدائها بالمتاح في يومها والمحافظة على الصلاة المكتوبة في وقتها. على قاعدة: “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”. وقاعدة: “الضرورة تقدر بقدرها”.

نقل هذه الفتوى للصلاة الافتراضية موقع أوراس.

فضيلة الشيخ : يسأل السائل عن المأموم بالتلفاز هل عند الصلاة خلف يقطع ابني أمامي امنعه آم أن التلفاز أمام افتراضي لا ينقص مرور ابني من أجري ؟

و يسأل آخر : عالمنا الجليل ماذا لو انقطعت الكهرباء ؟ و يقول آخر طويل اللسان : ماذا لو انقضت الوضوء وأنا في الصلاة مع فضيلة التلفاز ؟ و يسأل متفيقها آخر ماذا لو انتهزت الفرصة يا عالم الجليل و صليت ثلاث أو أربعة جمعات مع قنوات أخرى فهل أنال الحسنات الكثيرات ؟ .

شيخنا و ما قولك في أبي العطاء الرازي الذي كان من أعوان تيمور لنك عندما سئل عن صلاة المغرب في السفر هل تقصر ؟ فقال بتقصيرها كما جاء في كتاب في كتاب (الفردوس) لأبي الليث السمرقندي .

فذهب جلاسه ليتأكدوا من المعلومة و لم يجدوها عند أبي الليث . وعندما واجهوه بزيفه وكذبه و تعالمه وتشدقه قال لهم : عند أبي الليث ثلاثة نسخ من هذا الكتاب كبرى و وسطى وصغرى و المعلومة التي أفتيتكم بها توجد في الكبرى و النسخة الكبرى لم تدخل هذه البلاد .

فكم من نسخة من كتاب لم تدخل بلادنا وكم من شمس ابن عطاء الرازي بيننا و كم من خنفشار .

لمعرفة معنى الخنفشار انظر مقالنا في الصفحة 6