خليفاتي: خسائر بألاف الملايير وانهيار رقم الأعمال بـ60% لعدم تجديد عقود التأمين

عرف رقم أعمال شركات التأمين في الجزائر تراجعا غير مسبوق خلال الشهر الثاني من عمر كورونا فايروس كوفيد 19.

وقال نائب رئيس المجلس الوطني لشركات التأمين حسان خليفاتي، في حديث خص به”النهار أونلاين”، بأن عزوف المؤمّنين من أشخاص وشركات عن تجديد عقود التأمين، تسبب في تراجع رهيب في رقم الأعمال، إذ بلغ ستين من المائة خلال شهر أفريل، فيما وصلت نسبة التراجع منذ بداية جانفي إلى ثلاثين من المائة.

وعن إجمالي الخسائر المالية الذي تكبدته شركات التأمين منذ تفشي جائحة كورونا في الجزائر، رد خليفاتي قائلا بأنها تقدر بألاف الملايين “سنقيم حجم الخسائر خلال الأيام القليلة القادمة”.