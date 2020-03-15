خلية الإصغاء بوزارة الصحة: نستقبل مكالمات مازحة واستفسارات غريبة عن كورونا

كشفت خلية الاصغاء بوزارة الصحة، اليوم الأحد، عن استقبال مكالمات مازحة واستفسارات غريبة عن كورونا في هذا الوضع الحساس.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تستقبل خلية الإصغاء الخاصة بوباء كورونا التي نصبتها وزارة الصحة ما بين 300 و400 مكالمة يوميا.

للإشارة، فإن مهمة الخلية المكونة من 3 وحدات، الرد بشكل مستمر على استفسارات بشأن فيروس كورونا وتقدم النصائح لهم.

إلا أن ما بين 10 و15% من الاتصالات المستقبلة هي مكالمات غير جادة وتساؤلات غريبة من قبل أشخاص لديهم الوقت للتضييع.

وأكد منسق مديرية الإضغاء المجندة من طرف مديرية الصحة بالعاصمة أن أزيد من نصف مجموع المكالمات التي تم تلقيها منذ بداية تشغيل مركز الإصغاء الخاص بفيروس كورونا، هي مكالمات مازحة خاصة من قبل الأطفال.