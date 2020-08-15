خلية ازمة تصدي لفيروس كورونا تجند ترسانة من الشباب لتصدي و مواجهة الفيروس

خلية الكوتش حمزة نزار مثال يقتدى به في المجتمع المدني

فمنذ بداية الجائحة في ولاية باتنة و المدرب البسيط لم يهدأ له بال ، فقام بالعديد من عمليات التوعية ناهيك عن التعقيم المتواصل و المنظم بدقة مع خيرة شباب الولاية إضافة إلى عملية تصنيع و توزيع 100 ألف كمامة

و في تصريح له لموقع جريدة الوسط . تكلم المدرب عن اكبر عملية تعقيم قامت بها الخلية بقيادة الكوتش حمزة و رئيس فرع التعقيم بوزيدي ياسين حيث مست الأحياء و الشوارع و المنازل المتضررة من الكورونا التي لا احد تجرا على الدخول الى المنازل المتضررة من الكورونا و المساجد و الإدارات و التجمعات السكنية فرع التعقيم بوزيدي ياسين

في ذات السياق تكلم المدرب البسيط حمزة عن مشاركت الرابطة الولائية للرياضة و الكشافة الإسلامية فوج التبصرة في بعض التدخلات تحت اشراف خلية الكوتش حمزة

التي كان لها دور كبير في مساعدة السلطات المعنية في مواجهة كوفيد 19 ماديا ومعنويا، و تعتبر الخلية مثال للتحدي و الإصرار والعمل على تطهير الولاية و حمايتها . والتي نتمنى أن تعمم على مستوى الوطن لنستطيع الصمود و التخلص نهائيا من هذا الفيروس

اخيرا قام الكوتش حمزة بتوجيه رسالة جاء فيها “شكري موصول من هذا المنبر الإعلامي لكل المتطوعين و المسبلين لمجابهة هذه الجائحة إلى كل المحسنين و المحسنات و الا كل من دعى لنا في ظهر الغيب و اتمنى ان ينهض من يدعون المجتمع المدني و نراهم في الواقع و ليس في المواقع و انشاء الله تعمم فكرة الاتحادات و التحالفات كجمعية التحالف المنشأة مؤخرا و في الاخير لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر إلى طاقم وإدارة جريدة الوسط الوطنية و تحية خاصة إليك زميلي الياس على هذا الحوار الشيق داعينا المولى عز و تعالى أن يدفع عنا هذا الوباء”