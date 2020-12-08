خلايا الاتصال في المؤسسات تأطير متأخر

بقلم: د.محمد مرواني

عاد من الضروري لتطوير وعصرنة أداء خلايا الاتصال المتواجدة بدواوين الولايات الاهتمام بتكوين المكلفين بالاتصال ،ومنشطي لهذه الخلايا على المستوى المحلي إذ يكتسي التكوين على الاتصال لفائدة الموظفين في خلايا الاتصال بالولايات ورتبهم الوظيفية “متصرف إداري ، ملحق بالإدارة ” أهمية لتحسين أداء الاتصال المؤسساتي ،وتفعليه على المستوى المحلي إذ يمارس المكلف بالاتصال على مستوى خلية الاتصال للولاية مهام اتصالية وإعلامية بالدرجة الأولى لا تتوقف عند دعوة الصحفيين والمراسلين لتغطية نشاطات الولاية ،وتظاهرات تنظم داخل التراب المحلي للولاية بل يجب أن تكون لدى المكلفين بالاتصال رؤية عمل تتاح لهم وهم يمارسون هذه الوظيفة الاتصالية وأن كان طابعها إداري وخاص لأنها تنفذ داخل هيكل محلي هام ،وحساس في الجماعات المحلية ،وهو الجهاز الإداري الضخم للولاية الذي يضم فروعا ،ومصالح إدارية ،وأعباء الموظفين ،وفق الهيكل التنظيمي متعددة، وقد تظهر في سياق ممارسة الملحق بالديوان في ديوان الولاية لوظفيته مهام ،وتكليفات جديدة تقتضيها مستجدات عمل واحتياجات تتصل بتسيير شأن عام كما أن توظيف طلبة الاعلام والاتصال في المؤسسات العمومية وفي الجماعات المحلية صار ضرورة ملحة بسب غياب هذا المنصب وتراجع الاداء الاتصالي والإعلامي للمؤسسات.

منابر التواصل الحديثة والخدمة العمومية

يشير عدد من الباحثين في الاتصال المهتمين بالاتصال في قطاع الداخلية والجماعات المحلية الى ضرورة تشخيص دقيق علمي لما يسمى بالجماعات والتمثلات التي ينتجها المواطنون اتجاه المسؤولين في الجماعات المحلية منهم المنتخبين المحليين أو بالأحرى كيف يرى هؤلاء أنفسهم وكيف يتصورهم الآخرون ويشير نص بحثي للأستاذ أحمد يعلاوي عنوانه “الجماعات المحلية في الجزائر ” إلى أهمية تدارس حركية واقع نشاط الجماعات المحلية في مختلف المحاور التي يمكن من خلالها تشخيص الوقائع وقياس الأداء وفهم مسائل الدور ،والوظيفة والالتزامات في ضوء التحولات الاجتماعية السياسية التي تعرفها الجزائر .

ومن تجربة عمل اشتغلت فيها كأستاذ مكون في الاتصال بالمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بوهران أشرفت فيها على تدريب عدد من المكلفين بالاتصال بولايات الغرب الجزائري استخلصت من نتائج التكوين ومن ردود فعل الطلبة المتكونين وهم يشغلون وظائف إدارية في خلايا الاتصال بالبلديات والولايات أن هناك مشاكل عديدة تواجه نشاطهم الاتصالي داخل الهيكل الاداري للبلدية أو الولاية وأن تختلف طبيعة المهام على مستوى كل من البلدية والولاية .

ومن بين الانشغالات التي طرحها المتكونون الذين وزعت عليهم استمارة لمعرفة آرائهم إزاء التكوين الذي بادرت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية وهو تكوين هام نشط قدرات الموظفين المكلفين بالاتصال عدم وجود منصب “مكلف بالاتصال” بشكل رسمي في البلديات الكبرى التي تواجه ضغطا من حيث طلبات الفاعلين في الحياة المحلية التنموية وتنظم بها تظاهرات وتنجز بها مشاريع في إطار الحيز الجغرافي للبلدية والمشكلالموجود ايضا من جانب اخر هو عدم معرفة المؤسسات والسلطات مدونة التكوين الجامعية في تخصصات عديدة منها تخصص اعلام واتصال الذي لا يحضى بالاهتمام بالمطلوب ولا يتم توظيف الطلبة وخريجي هذا التخصص الهام في مختلف المؤسسات ،والإدارات والجماعات المحلية .

وغياب منصب مكلف بالاتصال في البلديات الكبرى ،وجوده فقط في شاكلة تكليف إداري قد لا يؤشر فعلا على اهتمام رؤساء البلديات وقطاع واسع منهم لا يمارس ،ولا يملك رصيد تكوين في الاتصال “المقصود لم يتلق بعد رؤساء البلديات تكوينا في الاتصال ، وتوظيفه في العمل المحلي في بعده التنموي ” رغم أن البعض منهم يملك قدرات خطابية واتصالية على استيعاب ضغط وحل مشاكل بالبلدية بلغة اتصال اكتسبها المسؤول من خبرة خارج الأطر التكوينية التي تبقى هامة رغم توافر القدرات والمواهب لدى بعض المسؤولين فلا يمكن أن يسير مثلا الأميار المسؤولون عن الشأن المحلي بدون ثقافة اتصالية يديرون من خلالها حتى الازمات المفاجئة أو المتوقعة وعدم الاهتمام كثيرا بالأداء الاتصالي في الجماعات المحلية أنتج لنا مشهدا من السكون في أداء الكثير من المجالس البلدية والولائية المنتخبة كما أن الإدارة المحلية أصبحت تعتمد على أساليب التسيير الكلاسيكية في مخاطبة المواطن رغم العصرنة التي تطال المرفق العام

أعباء المكلف بالاتصال بالولايات

انشغال آخر يجعل من وظيفة مكلف بالاتصال في دواوين الولايات روتينيا وغير دينامكي وهو عدم وجود دفتر أعباء يحدد للمكلفين بتنشيط خلايا الاتصال واضحا ،ولا يؤطر بالشكل اللازم وظيفة المكلف بالاتصال الذي يتلقى الأوامر، والتوجيهات من قبل مدير ديوان الوالي ،وبالتالي الوالي المسؤول الأول عن الجهاز الإداري للولاية ورغم أن طبيعة المهمة تقتضي أن يلتزم المكلف بالاتصال بتقاليد العمل الادارية والسلم الإداري الذي يحيله إلى سلطة فوقية تحدد له طريقة العمل ،والتعاطي مع المحيط المؤسساتي والفاعلين الخارجيين إلى أن تنشيط دور المكلف بالاتصال في الولاية وجعله إعلاميا أيضا إن صح القول ينقل مجهود السلطات المحلية الذي ينفذ في مجال تطوير مناخ الاتصال على المستوى المحلي بما يلبي في الأخير أحد احتياجات المواطنين يعتبر استثمار حقيقيا في المكلف بالاتصال في الجماعات المحلية .

فالكثير من الولايات التي استحدث صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنقل أخبار الولاية وتظاهراتها على الفايسبوك ويجب السماح للمكلفين بالاتصال أن يتكونوا في مجال استعمال وسائط الاتصال والإعلام الجديد الذي أصبح أكثر إقناعا للشباب مثلا ،وهو يتحكم ببراعة في تكنولوجيات الاتصال الحديثة التي يجب استغلالها من قبل القائمين على خلايا الاتصال في الولايات لتنشط دور المكلفين بالاتصال ،وجعلهم أكثر سرعة في نقل الأخبار ،ونشاطات الولاية والتفاعل مع ما تنشره الصحافة المحلية والوطنية من أخبار ،ونشاطات وانشغالات بالولاية . يتبع …