خطاب “المرحلة ” …قراءة في المشهد والأداء

بقلم د.محمد مرواني /أستاذ جامعي وكاتب صحفي

بكل عقلانية يمليها الطرح السياسي العميق القارئ لتجليات الوضع السياسي الراهن فانه يجب الانتباه إلى أن جزءا هاما من حالة الاحتقان وتباين المواقف والاتجاهات إزاء المسار الذي يتصل بمناقشة مسودة جديدة للدستور راجع في نظري إلى غياب خطاب للتأطير لدى قيادة سياسية يجب أن تطمئن بان اتجاهات الأداء ترتكز على طلب “التوافق الوطني العميق ” وهذا الخطاب في أبعاده السياسية يجب أن تسوق له واجهة رسمية وسياسية مقنعة من الوجوه الجديدة لكفاءات وطنية لها مصداقية في المجتمع وقدرات عالية على الإقناع وممارسة الأعباء الأكثر تعقيدا في الظرف الراهن وقد أضحى من الضروري الانتباه إلى واجهة الأداء الرسمي للقيادة السياسية التي يجب أن تكون مقنعة قادرة على استقطاب مختلف القوى الفاعلة سياسيا ومجتمعيا في الساحة الوطنية واعتقد أن أسلوب تمرير المشاريع دون الارتكاز على نقاشات وطنية راقية عميقة خاصة على مستويات محلية وضمن المنابر الأكثر تأثيرا وهي واجهة جديدة يجب أن يكون لها موقعها في البناءات الجديدة لفعاليتها ضمن حراك شعبي راقي سلمي دسترته الدولة ويجب أن يكون الشرعية الوحيدة في مسارات التوافق الجديدة

نحتاج لبناء سياسي جديد وعميق …

يجب الانتباه أن غياب ما يسمى بالمنابر السياسية المرجعية في البلاد سببه الضرر القوي الذي وقع على الحياة السياسية والمؤسساتية اذ ساهمت الممارسات الغير أخلاقية والتي نشرت رداءة في الممارسة في تقزم العمل السياسي وجعله نشاطا مميعا يمارسه الدخلاء ورجال المال المشبوه فسقطت السياسة في الجزائر في وحل الرداءة والسطحية ووقع ضرر قوي وخطير على منابر التمثيل السياسي الموجودة على المستوى المحلي ثم الوطن فلم نعد نملك تبعا لهذه التراكمات التي شجعتها سياسيات رسمية لنظام سابق خطابا للتأطير ولذا فنحن في حاجة ماسة لبناء جديد على مستوى الحياة السياسية التي أصابتها ثقافة التمييع وحاصرها المال المشبوه كما تم إلغاء دور النخب في صياغة المشهد السياسي جعل من من هب ودب منتخبا محليا ووطنيا وهذا أمر أضر بالدولة وبمؤسساتها التي تشكل الكيان المؤسساتي للدولة ويوزن على أساسها أي مسار سياسي وهذا البناء الجديد الذي نحتاجه في العملية السياسية يبدأ بإعادة النظر في قانون الانتخابات الذي يجب أن يتيح لواجهة سياسية من الطاقات الشابة الفعالة التواجد في مؤسسات الدولة المنتخبة وبناء مصداقية لمؤسسات الدولة التي فقدت ثقة الشعب ولكن يحتاج الأمر أيضا إلى تعديلات عميقة وواسعة تسمح بتحقيق توازنات هامة داخل الدولة ثم يرتكز هذا البناء السياسي الجديد على تعزيز قوة المؤسسات المنتخبة وجعلها منابر قادرة على النقد وتصويب الأداء وإثراء السياسات واخلقه العملية السياسية ضمان الشفافية في العملية الانتخابية واحترام أعراف الديمقراطية الحقيقية .

خريطة سياسة جديدة متوازنة

تحتاج المرحلة الراهنة التي شهدت انتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق مسار لمناقشة الدستور بما فرضه المعطى الصحي الدولي من تغيير في رزنامة تدابير ومسارات جديدة إلى خريطة سياسية جديدة تستهدف ثقة الشعب في مؤسسات الدولة وفي قيادته السياسية الجديدة كما أن التيار السياسي الوسطي الذي يستوعب جميع القناعات السياسية ويؤسس لتوافق وتوازن هام في الساحة السياسية تمثيلا وخطابا هو بمثابة خط ناظم للمواقف والرؤى بل انه تيار سياسي يبني أدائه ورؤيته إزاء الوضع السياسي ليكون تيارا للتوافق في الكثير من قضايا المجتمع السياسي التي تطرح وتحال إلى التناول العام فالتيارات الوسطية تبني خطا يقوي ثقافة الدولة ويعزز من التوافق والانسجام الوطني بل تساهم هذه المنابر التي تبنيها نخب سياسية قادرة على الإقناع والتأثير مشهدا سياسيا راقيا يعزز من الثقافة الديمقراطية ويجعلها من أهم ركائز العمل السياسي لذا فأنا أرى أن نقص هذه المنابر السياسية في مشهدنا الوطني سياسيا ساهم في إحداث فراغ واضح في الساحة السياسية وساهم في إغلاق اللعبة السياسية وجعلها بين طرفين لسنوات طويلة ” موالاة .معارضة ” رغم أن المسميات هذه لم يكن لها في الواقع إلا وجود نسبي لايعبر فعلا عن المضمون والكيان والتقاليد التي يجب أن تكون فالحياة السياسية والمؤسساتية في البلاد كانت مصابة على مدار ثلاثين سنة كاملة بحالة “تصحر وفراغ قاتل ” بل انه تم إلغاء أي كيانات سياسية لها قدرة على التأثير والمصداقية في المجتمع جعل النظام السياسي يصطدم منذ “الحراك الشعبي ” بسلوك سياسي حاد رافض لوجوده ووجوه رموز النظام السابق وهذا جزء هام من مسببات الأزمة السياسية الحالية وغياب الثقة في واجهة النظام السابق لذا فان غياب تيارات تصنع التوافق والانسجام الوطني وتقلل من حدة التشنج والاحتقان السياسي بفعل أطروحات تستوعب كل القناعات الوطنية.

أخلقة العمل السياسي ضرورة ملحة …

أخلقة العمل السياسي والانتباه أن الضرر الذي طال منابر التمثيل الشعبي أدى فعلا إلى إحداث قطيعة واضحة بين الشعب ونظام الحكم فكان الخطاب خارج المؤسسة أكثر تأثيرا وحدة وفرض إيقاعا قويا جعل السلطة في موقع “جهة لها رد فعل ” وهذا سببه أن الخطاب الذي انتهجته مؤسسات النظام السابق في التعاطي مع حراك أصيل راقي للشعب بما فيه الشباب لم يكن خطابا مؤثرا ولا مقنعا وغير قادر على ملامسة نبض المجتمع وقطاعات واسعة منه قادرة على فرض إيقاع وهذه الوضعية تتطلب فعلا إعادة أخلقة العمل السياسي وجعل نشاطا قابلا للقياس من حيث قيمه ومبادئه وتقاليد الممارسة التي يمتاز بها ثم إن أخلقة العمل السياسي تتطلب أيضا جعل العمل الحزبي في أي منبر سياسي قائما على مواثيق أخلاقية تؤطر الفعل السياسي ولا تجعله يقفز على مصالح الدولة والمجتمع فلا يمكن أن يقود أي خطاب فئوي المجتمع داخل الدولة بل إن العقد السياسي الجامع الملزم لكل البنى السياسية كفيل ببناء سليم للدولة والتوافق على خياراتها الوطنية وهذا ما نحتاجه خلال هذه المرحلة السياسية الهامة والتي تتطلب خطابا سياسيا لقيادة تخاطب للتوافق وتسير ضمن ثقافة جامعة.