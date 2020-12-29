خسائر مصدرين جزائريين بسبب النقل البحري

عبر العديد من المصدرين للمنتجات الفلاحية على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من إنعدام التسهيلات والمرافقة الوزارية لولوج السوق الإفريقية التي تضم أكثر من 400 مليون مستهلك، رغم الإمكانيات المتوفرة ،والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية للمسؤولين لتشجيع المستثمرين على التصدير، لكن الواقع حسبهم يكشف العكس، حيث وقع هؤلاء ضحية هيمنة واحتكار شركات نقل أجنبية تستحوذ على السوق الوطنية، فارضة خدماتها بأسعار باهضة تقضي على أحلام المصدرين لإيصال سلعهم للعمق الإفريقي، وتعتبر تجربة فلاح من إحدى ولايات الجنوب من التجارب المؤسفة المتداولة، في هذا الخصوص، والذي أراد تجربة تصدير الخضر فاختار بصل وادي سوف لتصديره إلى كوت ديفوار، ودفع لشركة فرنسية محتكرة للنقل البحري مبلغ 45 مليون سنتيم مقابل كل شحن حاوية مبردة ذات 40 قدم، ليتم إيصال شحنته بعد 45 يوما كاملة !، ما أدى لتلف نصف شحنته عند وصولها لسوق، ما اضطر لبيع النصف المتبقي بسعر رمزي، ما يبرر عزوف الباقين عن اقتحام السوق الإفريقية خوفا من خسارة رأس مالهم، وهي العراقيل التي أكدها كل من رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، و رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين والخبير الاقتصادي، بريش عبد القادر، الذين تواصلت معهم “الوسط” لتسليط الضوء على هذا الموضوع، مجمعين على أن الحكومة هي الجهة المخولة بتذليل العراقيل الميدانية التي تعترض المصدرين، من خلال القضاء على هيمنة شركات النقل البحري الأجنبية على السوق الوطنية، وإعادة النظر في النظام المصرفي الخارجي وفتح حسابات بنكية في البلدان الإفريقية لتسهيل التحويلات المالية البنكية للمتعاملين الاقتصاديين، مع وضع حد للأعباء البيروقراطية، وتخفيف الأعباء على المصدرين ومرافقتهم الميدانية خلال جميع مراحل في إطار تشجيع التصدير خارج المحروقات.

بريش عبد القادر

الخروج من هيمنة شركات النقل الأجنبي “ضرورة ملحة”

أفصح الخبير الاقتصادي، بريش عبد القادر، أمس، أن تصدير المنتوجات الزراعية يتطلب السرعة في إيصال السلع إلى الوجهات والأسواق المستهدفة، وبالتالي الأمر يتطلب إعادة النظر في مؤسسة النقل البحري للبضائع للخروج من تبعية وهيمنة شركات النقل البحري الأجنبية عليها خاصة الفرنسية، موضحا بالمناسبة أن الأمر ليس سياسيا، بقدر ما هو مرتبط بالجاهزية الاقتصادية و لوجستيكية مع القدرة على المنافسة بكل احترافية في مجال التصدير.

وكشف بريش خلال حديثه مع “الوسط”،أن الجزائر للأسف تأخرت كثيرا لدخول إلى السوق الإفريقية، ومنافسونا في المنطقة لهم السبق في التواجد و احتلال مساحات واسعة منه، من خلال شبكة النقل الجوي والبري والبحري، إلى جانب شبكة بنكية وغيرها، ما يضعنا أمام تحدي حقيقي للدخول والمنافسة في السوق الإفريقية، خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التطبيق ابتداء من أول يناير 2021.

ودعا متحدثنا بالمناسبة السلطات العمومية لضرورة التعجيل لاستحداث أرضية لوجستيكة، وانخراط جميع المؤسسات في مسعى ترقية الصادرات خارج المحروقات، وخاصة البنوك والجمارك ومصالح وزارة التجارة والنقل، مقترحا بالمناسبة إنشاء أسطول نقل جوي تجاري.

حاج طاهر بولنوار

هناك أربعة عراقيل تعترض وصول منتجاتنا لإفريقيا

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، حاج طاهر بولنوار، أمس، أن العراقيل التي يعاني منها المتعاملون الاقتصاديون لاقتحام السوق الإفريقية، راجعة لأربعة مشاكل رئيسية، أولها متعلق بغياب الصناعة التحويلية الغذائية في البلاد، وثانيها مرتبط بمشاكل التحويلات المالية البنكية الخارجية، إلى جانب المشاكل البيروقراطية الإدارية، ومشاكل النقل والشحن والتي تجعل التكاليف مرتفعة، ما يعرقل السير الحسن لعملية التصدير إلى العمق الإفريقي، وتلف المنتوج قبل وصوله للجهة المعنية.

وهنا اقترح بولنوار في تصريح خص به جريدة “الوسط”، على السلطات المعنية إعادة النظر في النظام المصرفي الخارجي وفتح حسابات بنكية في البلدان الإفريقية لتسهيل التحويلات المالية البنكية للمتعاملين الاقتصاديين، مع وضع حد للأعباء البيروقراطية، وتخفيف الأعباء على المصدرين ومرافقتهم الميدانية خلال جميع مراحل في إطار تشجيع التصدير خارج المحروقات.

محمد عليوي

تذليل عراقيل التصدير “قضية” حكومية

من جهته، قال رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أمس، خلال حديثه مع “الوسط” أن الصعوبات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين لتصدير منتوجاتهم لإفريقيا، ليست قضية خاصة بوزارة التجارة والفلاحة، بل هي قضية مرتبطة بالحكومة، لأن الجهة المخولة لتنظيم التبادلات التجارية بين الجزائر ودول الجوار في إفريقيا.

وأورد عليوي في سياق حديثه أن وزارة التجارة والفلاحة عكفت خلال الفترة الماضية على فتح ورشات واتخاذ إجراءات تسهيلية لدعم هذا المسعى، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، إلا أن الفلاحين لازالوا يعانون من عراقيل ميدانية لتصدير منتجاتهم الفلاحية للعمق الإفريقي، مذكرا بالمناسبة أن القطاع قد حقق قفزة في الإنتاج، وهناك فائض في بعض المنتجات يمكن توجيهه للتصدير، لكن مع هذا نلاحظ عزوف عند الفلاحين، بسبب التكاليف الباهضة للتصدير والتي تفوق قيمة تكاليف الإنتاج، مطالبا الحكومة بتذليل العراقيل الميدانية التي تعترض المصدرين، لأن السوق الإفريقية سوق واعدة ومربحة للطرفين.

من جهتها، نفت مصادر مطلعة للوسط داخل شركة النقل البحري الفرنسية، وجود شكوى من قبل إحدى المصدرين في هذا الخصوص، مؤكدة أنه في حال ثبت ذلك على المدعي شخصيا تقديم شكواه لفتح تحقيق في الحادثة، ومعرفة أسباب تأخر وصول شحناته،وغير ذلك لن تدلي المؤسسة بتصريحات إلا في حال حصولنا على ترخيص من قبل السلطات المختصة…

مريم خميسة