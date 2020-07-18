صرح وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، صباح اليوم، أن خسائر سوناطراك، من 15 مارس إلى 31 ماي قدرت بـ247 مليون دينار.

كم بلغت خسائر سونلغاز، 6.5 مليار دينار – خسائر نفطال من 1 مارس 2020 حتى الآن أكثر من 20 مليار دينار جزائري.

كما أضاف أن خسائر شركة النقل للمسافرين بالسكك الحديدية بلغت 288 مليون دينار، وخسائر نقل البضائع بالسكك الحديدية في حدود 72 مليون دينار.

كما توقع خسائر الجوية الجزائرية سوف تكون بـ35 مليار دينار نهاية هذا العام.