∙ أحمد سواهلية: الشراكة الموجودة بين البلدين لن تتأثر

∙ هارون عمر: من حق الجزائر مراعاة مصالحها

اعتبر خبراء في الاقتصاد في تصريح خصوا به جريدة “الوسط” أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على الجزائر، باعتبار أن العلاقات الجيدة والمبادلات التجارية بين البلدين، في حين شددوا على ضرورة إعادة النظر في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خاصة أن الجزائر لم تستفيد كثيرا من شراكتها مع الاتحاد الأوروبي.

∙ أحمد سواهلية:

المشكل الأكبر في علاقتنا التجارية مع أوروبا

أكد الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر الجزائر، لافتا أن الجزائر وبريطانيا تجمعها علاقات سياسية و اقتصادية و تجارية جيدة، و أن الشراكة و الثنائية الاقتصادية الموجودة بين البلدين لن تتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

اعتبر أحمد سواهلية في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن الجزائر لن تتأثر بعدم تماسك الاتحاد الأوروبي وقيام أعضاءه بالانسحاب مشيرا أن خروج بريطانيا من الاتحاد لن تكون له انعكاسات سلبية على الجزائر، في ظل العلاقات التجارية الجيدة التي تربط البلدين.

ورافع سواهلية لضرورة إعادة النظر في شراكة الجزائرمع الاتحاد الأوروبي،ومراجعة الاتفاقية بنظرة سياسية واقتصادية صائبة تخدم الطرفين،وليس بتوتر كما شهدنا خلال الأشهر السابقة.

وأشار أحمد سواهلية أن الجزائر لم تستفيد كثيرامن هذه الشراكة، مقارنة بالاتحاد الأوروبي الذي استفاد من الجزائر باعتبارها سوق استهلاكية له ، و خاصة بعد إنشاء منطقة للتبادل الحر التي تشهد تفكيكك نهائي للسلع و الخدمات، مشيرا :” كان من المفروض أن الجزائر تستفيد من هذه الاتفاقية من خلال استثمارات أجنبية مباشرة و نقل للتكنولوجيا و تعاون سياسي و جيو تقني في كل المجالات و تطوير البنى التحية للجزائر،لكن لم تشهد الجزائر شراكة كبيرة و لم نشهد نقل للتكنولوجيا، الجزائر لم تستفيد كثيرا من هذه الاتفاقية ومراجعتها و تقييمها من أجل تطويرها حتمية قصوى”.

و قال الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية :” اليوم نشهد مراجعة لإعادة التفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعدما ثم الإعلان عن إعادة تقييمه في سبتمبر الماضي من طرف قطاع التجارة ، وهنا نشدد على ضرورة تقييم هذه الاتفاقية و توسيعها إلى الجانب الاقتصادي و السياسي و مدى استفادة الجزائر و أوروبا من هذا شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، اليوم ونظرا لما ورثثه السلطة الحالية من مؤسسات اقتصادية ليست بالمستوى المطلوب، و بالتالي الأصح هو إعادة تقييم هذا الاتفاق و هذا هو الأصح من أجل تطويرهما يخدم الطرفين”.

و أضاف المتحدث :” الطرفان بحاجة لبعضهما لا يمكن قطع العلاقة نظرا لقرب المسافة ،و المصالح الجيوستراجية ، يجمعها حوض البحر المتوسط و العلاقات السياسية بين دول الاتحاد الأوروبي، و تجمعها علاقات الاقتصادية خاصة أن الجزائر تملك زبائن اسبانيا و فرنسا و إيطاليا ن وهو ما يجعل الجزائر مطالبة بتطوير الاتفاق “.

أما بالنسبة للبنود ، قال سواهلية :” أعتقد أن البنود التي يجب أن تكون في الاتفاقية تلح على نقل التكنولوجيا التي تمتاز بها المؤسسات الاقتصادية الأوروبية ،إضافة إلى الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمار الأجنبي المباشر،و هذا ما يخدم الجزائر خاصة أنها بوابة افريقيا وخاصة بعد تأسيس منطقة التبادل الحر ، مما يمكن السوق الأوروبية ادخال منتوجاتها إلى السوق الإفريقية عن طريق الجزائر و هذا ما يخدم الجزائر”.

وشدد سواهلية على ضرورة على عدم ربط الخلافات السياسية بين دول الاتحاد الأوروبي الى خلافات اقتصادية، مؤكدا أن الجزائر ليس لها عقدة مع أي دولة و أنه لا يمكن جعل من الخلافات السياسية تؤثر على العلاقات الاقتصادية.

هارون عمر

العلاقات مختلة والشراكة تخدما طرفا واحدا

شدد هارون عمر في تصريح خص به جريدة “الوسط” على مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي مع الجزائر ، و البحث عن كيفية التأكيد على الصادرات الجزائرية في مجال المحروقات ، باعتبار أن أوروبا سوق تقليدية لمنتجاتنا النفطية

و أكد الخبير الاقتصادي هارون عمر :” السعي للبحث عن مكانة لمنتجاتنا الفلاحية في السوق الأوروبية وحماية الصناعات الناشئة في الجزائر،و محاولة الاستفادة من تجربة الدول الأوروبية في مجال الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة ،ولعل المساومة بمرفأ الحمدانية وطريق شمال جنوب كمنفذ للسلع الأوروبية نحو إفريقيا ورقة ضغط رابحة للجزائر”.

إيمان لواس