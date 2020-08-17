خرجة ميدانية لوزير السياحةلمعاينة بعض المؤسسات السياحية والفندقية

الأولى
عن سارة يوبي 481

قام مساء اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي السيد حميدو محمد بمعاينة بعض المؤسسات السياحية والفندقية على مستوى ولاية الجزائر حيث استهل هذه الخرجة الميدانية بزيارة مقر وكالة السياحة والاسفار التابعة للديوان الوطني الجزائري ثم قام بزيارة تفقدية لفندق az زرالدة وهذا للاطلاع على نموذج من المؤسسات الخاصة كماقام بمعاينة المؤسسات السياحية العمومية كفندق مزافران والمركب السياحي زرالدة والشواطىء المحاذية للمركب وهذا للوقوف على مدى تطبيق البروتوكول الصحي المعد على أساس التوصيات الـمقدمة من طرف اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا، قصد وقاية وحماية صحة الزبائن والأفراد العاملين على مستوى المؤسسات السياحية و الفندقية.

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