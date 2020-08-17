خرجة ميدانية لوزير السياحةلمعاينة بعض المؤسسات السياحية والفندقية

قام مساء اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي السيد حميدو محمد بمعاينة بعض المؤسسات السياحية والفندقية على مستوى ولاية الجزائر حيث استهل هذه الخرجة الميدانية بزيارة مقر وكالة السياحة والاسفار التابعة للديوان الوطني الجزائري ثم قام بزيارة تفقدية لفندق az زرالدة وهذا للاطلاع على نموذج من المؤسسات الخاصة كماقام بمعاينة المؤسسات السياحية العمومية كفندق مزافران والمركب السياحي زرالدة والشواطىء المحاذية للمركب وهذا للوقوف على مدى تطبيق البروتوكول الصحي المعد على أساس التوصيات الـمقدمة من طرف اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا، قصد وقاية وحماية صحة الزبائن والأفراد العاملين على مستوى المؤسسات السياحية و الفندقية.